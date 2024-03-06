«Самые дешёвые по 120 рублей»: белгородки просят снизить цены на тюльпаны к 8 Марта

Другая женщина тоже согласилась, что цены на цветы в этом году «баснословные». Есть и те, кто посоветовал дождаться цветы на клумбах и любоваться ими: «Скажите честно, они вам так нужны? Даже бесплатные. На клумбах будут скоро — там и полюбуемся».