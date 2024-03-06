«Самые дешёвые по 120 рублей»: белгородки просят снизить цены на тюльпаны к 8 Марта

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Горожанка Татьяна побывала на оптовом рынке на улице Чичерина и выяснила, что в продаже тюльпанов российского производства нет, все цветы привезены с юга. Помимо этого, цена самого дешёвого цветка составляет 120 рублей.
«Спросила цену тюльпана самого маленького, тщедушного, никуда не годного — 120 рублей, отвечают. Грустно и тоскливо смотреть на такой товар по такой цене. И потом, если пообещали, то проконтролируйте. По 50 рублей тюльпанов нет. Да и наживутся на этих тюльпанах пришлые люди, всю выручку увезут в солнечные Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан», — написала Татьяна.
Другая женщина тоже согласилась, что цены на цветы в этом году «баснословные». Есть и те, кто посоветовал дождаться цветы на клумбах и любоваться ими: «Скажите честно, они вам так нужны? Даже бесплатные. На клумбах будут скоро — там и полюбуемся».
На жалобы женщин ответила администрация Белгорода. Горожанкам сообщили, что цены на товары хозяйствующие субъекты определяют самостоятельно. Правительство обладает полномочиями по установлению фиксированной цены, но только на социально значимые товары, в которые цветочная продукция не входит.