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Тюльпаны

«Самые дешёвые по 120 рублей»: белгородки просят снизить цены на тюльпаны к 8 Марта

6 марта 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
Тюльпаны

Белгородки недовольны предпраздничной стоимостью цветов

Жалобы местных жительниц появились в Сети. По словам одной из белгородок, на оптовом рынке самый дешёвый тюльпан стоит 120 рублей.

Горожанка Татьяна побывала на оптовом рынке на улице Чичерина и выяснила, что в продаже тюльпанов российского производства нет, все цветы привезены с юга. Помимо этого, цена самого дешёвого цветка составляет 120 рублей.

«Спросила цену тюльпана самого маленького, тщедушного, никуда не годного — 120 рублей, отвечают. Грустно и тоскливо смотреть на такой товар по такой цене. И потом, если пообещали, то проконтролируйте. По 50 рублей тюльпанов нет. Да и наживутся на этих тюльпанах пришлые люди, всю выручку увезут в солнечные Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан», — написала Татьяна.

Другая женщина тоже согласилась, что цены на цветы в этом году «баснословные». Есть и те, кто посоветовал дождаться цветы на клумбах и любоваться ими: «Скажите честно, они вам так нужны? Даже бесплатные. На клумбах будут скоро — там и полюбуемся».

На жалобы женщин ответила администрация Белгорода. Горожанкам сообщили, что цены на товары хозяйствующие субъекты определяют самостоятельно. Правительство обладает полномочиями по установлению фиксированной цены, но только на социально значимые товары, в которые цветочная продукция не входит.

Ранее стало известно, что торговые точки с цветами в Белгороде разместят вблизи укрытий. Организовать торговлю цветами к 8 Марта поручил Вячеслав Гладков.

Белгородцы попросили разместить точки продаж цветов к 8 марта вблизи укрытий
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#Общество#8 марта#Цены#Новости Белгорода#Цветы#Тюльпаны#Белгород#Алина Харина
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