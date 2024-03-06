Букеты к 8 марта: растут ли цены к празднику в Белгороде?

Если она повышается, то приходится и в магазине делать прибавку, чтобы можно было оплатить, к примеру, ту же аренду и «не уйти в минус». Однако это изменение в основном можно заметить именно по букетам. А вот определённое количество цветов для него может продаваться уже по меньшей цене, оптовой. В одном из цветочных магазинов сказали, что цены на цветы вырастают к празднику на 5-10%. Начиная уже с того же поставщика. Но это относится к крупным салонам, где большой выбор.