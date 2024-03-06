Букеты к 8 марта: растут ли цены к празднику в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Как рассказали продавцы в цветочных магазинах, к 8 марта букеты всё же значительно не дорожают. Хотя цены на один цветок в основном зависят от поставщика и его предложенной стоимости, у которых закупают эти ароматные подарки.
Если она повышается, то приходится и в магазине делать прибавку, чтобы можно было оплатить, к примеру, ту же аренду и «не уйти в минус». Однако это изменение в основном можно заметить именно по букетам. А вот определённое количество цветов для него может продаваться уже по меньшей цене, оптовой. В одном из цветочных магазинов сказали, что цены на цветы вырастают к празднику на 5-10%. Начиная уже с того же поставщика. Но это относится к крупным салонам, где большой выбор.
Наиболее популярными цветами к Международному женскому дню остаются тюльпаны. Также белгородцы покупают розы (в том числе кустовые), а контингент постарше — хризантемы. В другом цветочном рассказали, что популярностью пользуются и гортензии. Мимозы, как классический символ 8 марта, тоже берут, но реже.
Несмотря на это, читатели Бел.Ру всё-таки жалуются в сети на стоимость цветов. Одна из белгородок рассказала что, на оптовом рынке за тюльпан, по её словам, приходится отдавать 120 рублей.