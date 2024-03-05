«Показывают похабщину»: в Белгороде разгорелся скандал из-за постановки в драмтеатре

Другая женщина отметила, что минкульту стоит прислушаться к зрителю: «Время другое настало. То, что три года было, вроде, нормой в понимании работников министерства, сейчас вызывает отвращение. Хоть иногда можно сделать опрос зрителей после просмотра и понять, надо им это или нет».