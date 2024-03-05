«Показывают похабщину»: в Белгороде разгорелся скандал из-за постановки в драмтеатре

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В Сети появился комментарий местной жительницы Натальи. Женщина рассказала, что в минувшее воскресенье побывала в Белгородском драматическом театре имени М. С. Щепкина на спектакле «Слишком женатый таксист».
Белгородка разглядела в постановке пропаганду запрещённого в России движения. Также, по мнению женщины, в спектакле шутят над монашками и показывают «женщин в чулках и эротическом белье».
«Очень прошу проверить данный спектакль на пропаганду ЛГБТ*. Это невероятно: на Соборной площади, в самом сердце города, в 100 метрах от администрации губернатора показывают похабщину, где оправдывается ЛГБТ*! В зале были дети, пожилые люди, нам впервые было стыдно, что мы там находимся и видим всё это», — пишет женщина.
Министерство культуры Белгородской области ответило, что пьеса «Слишком женатый таксист» считается классикой современного комедийного репертуара. Её ставят во многих театрах страны. В минкульте подчеркнули, что, если сюжет и касается спорной темы, то вскользь и в фарсовой подаче: «Скорее, высмеивает её, чем пропагандирует».
Также в ведомстве напомнили, что постановка идёт с маркировкой 16+ и не предназначена для детей. Женщине сообщили, что на сайте театра можно прочитать аннотацию на любой спектакль.
Наталья с доводами министерства не согласилась: «То есть фраза из уст полицейского, что за мужеложство сейчас ничего не бывает, и подтекст, что это норма, — в вашем понимании это допустимо?» Женщина заявила, что нужно грамотнее подбирать репертуар в нынешней ситуации.
Минкульт же заявил, что данный спектакль в репертуаре театра уже три года, и подчеркнул, что зрители сегодня нуждаются не только в серьёзных образцах творчества, но и в лёгких комедиях. Спектакль идёт по вечерам для взрослой аудитории и ставит цель развлечь публику, уточнили в ведомстве.
Ещё одна белгородка тоже не согласилась с мнением минкульта. Татьяна написала, что побывала на этом спектакле в прошлом году: «Испытала сильное желание встать и уйти, чтобы не смотреть это безобразие. Данная тема тут не высмеивается, а преподносится как норма».
Другая женщина отметила, что минкульту стоит прислушаться к зрителю: «Время другое настало. То, что три года было, вроде, нормой в понимании работников министерства, сейчас вызывает отвращение. Хоть иногда можно сделать опрос зрителей после просмотра и понять, надо им это или нет».
Есть и те, кто, наоборот, поддержал постановку. Автору жалобы посоветовали смотреть краткое описание сюжета на сайте театра, если оно не будет соответствовать интересам, можно выбрать любой другой спектакль.
«Посещайте постановки, основанные на творчестве отечественных авторов. Мне кажется, сейчас есть более глобальные проблемы, чем писать Вячеславу Владимировичу [Гладкову] об отмене спектакля только потому, что вам он не понравился. Проблема не в спектакле, а в вашем восприятии», — пишет горожанка.
Напомним, что на днях у белгородцев возникли вопросы к центру современного искусства «Быль» в Старом Осколе. Белгородка разглядела в окне учреждения «символ проституток». В окне центра была установлена светящаяся бабочка. Женщина увидела в ней нечто непристойное — ночную бабочку: «Тут пропаганда проституции под видом искусства».
Месяцем ранее центр также попал под критику местных жителей. Одну из жительниц Старого Оскола возмутил показ диснеевских мультиков — «Бемби» (0+) и «Питер Пэна» (0+). Женщина упрекнула центр в том, что он поддерживает западное в период СВО.
Современным искусством были недовольны и в Белгороде. Горожане не оценили инсталляцию на улице 50-летия Белгородской области. Местная жительница заявила, что арт-объект оскорбляет чувства белгородцев и не соответствует духу и ценностям русской культуры. На обращение ответила мэрия. Они сообщили, что жалобу передали в работу специалистам. Какое решение было принято по итогу, неизвестно.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ.