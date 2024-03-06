Драмтеатр ответил на возмущения белгородцев о пропаганде ЛГБТ* в одной из постановок

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Как сообщили в белгородском драмтеатре изданию, комедия «Слишком женатый таксист» входит в репертуар уже три года. За это время претензий от зрителей не поступало.
В театре предположили, что местную жительницу смутил один из комедийных героев, который мог напомнить девушке представителя нетрадиционных сексуальных меньшинств. В драмтеатре подчеркнули, что никакой пропаганды ЛГБТ* в спектакле нет.
В БГАДТ подчеркнули, что комедия действительно зарубежная, но такие упрёки на репертуар поступают впервые.
«Это история о таксисте, который оказался мужем двух жён. Этот спектакль позволяет людям отдохнуть и посмеяться от души. Стоит посетить его, посмотреть и понять, что это просто комедия, которая, на мой взгляд, тоже нужна людям в наше суровое время», — цитирует издание представителя театра Наталью Зотову.
Также в театре напомнили, что комедия не предназначена для зрителей младше 16 лет. Что касается вопроса исключения спектакля из репертуара, то это решение будет принимать региональный минкульт или Минкульт РФ. Представитель театра также подчеркнула, что в постановке нет ничего противозаконного.
Ранее ситуацию прокомментировали в региональном минкульте. В ведомстве подчеркнули, что, если сюжет и касается спорной темы, то вскользь и в фарсовой подаче и, скорее, высмеивает её. Также минкульт отметил, что этот спектакль ставить перед собой задачу развлечь зрителя.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ.