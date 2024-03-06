Драмтеатр ответил на возмущения белгородцев о пропаганде ЛГБТ* в одной из постановок

«Это история о таксисте, который оказался мужем двух жён. Этот спектакль позволяет людям отдохнуть и посмеяться от души. Стоит посетить его, посмотреть и понять, что это просто комедия, которая, на мой взгляд, тоже нужна людям в наше суровое время», — цитирует издание представителя театра Наталью Зотову.