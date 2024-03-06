Неслабый пол: сколько женщин приводят Белгород в порядок

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Итак, как ответили Бел.Ру в Белгорблагоустройстве, у них работает 289 женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Это всего 29% от всех работников.
Среди наиболее популярных профессий белгородок, трудящихся в организации, можно увидеть такие, как рабочие зелёного хозяйства, уборщики территории, диспетчеры, маляры, специалисты, фельдшеры и другие.
Ранее журналистам Бел.Ру в «ЕТК» рассказали, что в Белгородской области на маршрутах регулярных перевозок работает 59 женщин-водителей. Раньше, когда троллейбусное депо ещё не закрылось, можно было чаще увидеть девушек за рулём электротранспорта.
Недавно своей историей о выборе заниматься вождением автобуса рассказала белгородка Элеонора Войтехович. Женщина помогала своим пассажирам при обстреле 30 декабря. И прошла обучение, чтобы помогать людям в будущем.
А в 2019 году журналисты Бел.Ру брали интервью у первой и единственной на тот момент женщины, которая работала водителем автобуса в Белгороде. Инна Ракитянская рассказала свою историю и про то, как она боролась со стереотипами.