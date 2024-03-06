Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Профессии женщин

Неслабый пол: сколько женщин приводят Белгород в порядок

6 марта 2024, 11:33
Фото: 1MI
Профессии женщин

Почти треть работников Белгорблагоустройства — женщины

В преддверии 8 марта журналисты Бел.Ру продолжают узнавать, где и как работают белгородки, выбравшие «неженскую» организацию и профессию. Так, в Белгорблагоустройстве работает 289 женщин. Среди них есть рабочие зелёного хозяйства, уборщики территории, диспетчеры, маляры, специалисты и фельдшеры.

Итак, как ответили Бел.Ру в Белгорблагоустройстве, у них работает 289 женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Это всего 29% от всех работников.

Среди наиболее популярных профессий белгородок, трудящихся в организации, можно увидеть такие, как рабочие зелёного хозяйства, уборщики территории, диспетчеры, маляры, специалисты, фельдшеры и другие.

Ранее журналистам Бел.Ру в «ЕТК» рассказали, что в Белгородской области на маршрутах регулярных перевозок работает 59 женщин-водителей. Раньше, когда троллейбусное депо ещё не закрылось, можно было чаще увидеть девушек за рулём электротранспорта.

Недавно своей историей о выборе заниматься вождением автобуса рассказала белгородка Элеонора Войтехович. Женщина помогала своим пассажирам при обстреле 30 декабря. И прошла обучение, чтобы помогать людям в будущем.

А в 2019 году журналисты Бел.Ру брали интервью у первой и единственной на тот момент женщины, которая работала водителем автобуса в Белгороде. Инна Ракитянская рассказала свою историю и про то, как она боролась со стереотипами.

Читайте также:
Именные тату, серенады и кредиты: белгородцы — о безумных поступках ради женщинНеслабый пол: сколько женщин водит автобусы в Белгородской области?«Моё место в небе»: белгородка стала полуфиналисткой конкурса красоты среди стюардесс
#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#8 марта#Новости Белгорода#Эксклюзив#Женщины#Специалисты#Международный женский день#Белгорблагоустройство#Работники#Белгород#Татьяна Лукащева#Профессии#Диспетчеры#Фельдшеры
Подпишитесь
Дом белгородцев загорелся после прямого попадания при обстреле ВСУ
Сегодня, 12:07
«Водитель высадил в чистом поле»: пассажиры автобусов — о ракетной опасности
Сегодня, 12:15
«Подруги были в шоке»: как белгородка стала водителем автобуса
Сегодня, 06:20
Сколько массовых убийств в белгородских школах удалось предотвратить?
Сегодня, 14:28
Драмтеатр ответил на возмущения белгородцев о пропаганде ЛГБТ* в одной из постановок
Сегодня, 07:20
В МЧС объяснили, почему сирену во время всеобщей проверки не слышали в Белгороде
Сегодня, 09:26