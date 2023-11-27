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Updated Сегодня, 12:45

Женщина за рулём автобуса, архивное фото

Неслабый пол: сколько женщин водит автобусы в Белгородской области?

27 ноября 2023, 12:40
Фото: 1MI
Женщина за рулём автобуса, архивное фото

Стало известно, сколько женщин водит автобусы в Белгородской области

Редакции Бел.Ру в ответ на официальный запрос сообщили, сколько женщин работает водителями на маршрутах регулярных перевозок в Белгородской области.

Бел.Ру стало известно, что водителями на маршрутах регулярных перевозок в Белгородской области работают 59 женщин.

Большая часть водителей при этом — мужчины. Ранее, до закрытия троллейбусного депо, девушек чаще можно было встретить за рулём электротранспорта. Бел.Ру также стало известно, что на работу в «ЕТК» из депо водителями перешло 26 человек.

Четыре года назад издание уже брало интервью у Инны Ракитянской, первой и единственной на тот момент женщины-водителя автобуса в Белгороде. С 21 года она работала водителем троллейбуса, но когда дела в МУП «ГПТ» стали плохи, она решила пересесть на автобус.

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#Общество#Белгородская область#Водитель#Женщина#Автобусы#Эксклюзив#Троллейбусы#Белгород#Маршрутные перевозки#Артем Черненко
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