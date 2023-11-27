Неслабый пол: сколько женщин водит автобусы в Белгородской области?

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Бел.Ру стало известно, что водителями на маршрутах регулярных перевозок в Белгородской области работают 59 женщин.
Большая часть водителей при этом — мужчины. Ранее, до закрытия троллейбусного депо, девушек чаще можно было встретить за рулём электротранспорта. Бел.Ру также стало известно, что на работу в «ЕТК» из депо водителями перешло 26 человек.
Четыре года назад издание уже брало интервью у Инны Ракитянской, первой и единственной на тот момент женщины-водителя автобуса в Белгороде. С 21 года она работала водителем троллейбуса, но когда дела в МУП «ГПТ» стали плохи, она решила пересесть на автобус.