Неслабый пол: сколько женщин водит автобусы в Белгородской области?

Четыре года назад издание уже брало интервью у Инны Ракитянской, первой и единственной на тот момент женщины-водителя автобуса в Белгороде. С 21 года она работала водителем троллейбуса, но когда дела в МУП «ГПТ» стали плохи, она решила пересесть на автобус.