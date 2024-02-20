«Моё место в небе»: белгородка стала полуфиналисткой конкурса красоты среди стюардесс

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Белгородка Виктория Прокопенко стала финалисткой конкурса «Топ стюардесс 10». Родилась девушка в Валуйках. Теперь она надеется одержать победу в этом соревновании. Победа — это логический финал отношения к работе, считает Виктория.
Девушка окончила педколледж и сразу поступила в НИУ «БелГУ». Вуз Виктория окончила заочно. Желание стать бортпроводником воздушного лайнера у неё появилось именно в тот период. Тогда белгородка взяла билет в Москву в один конец, а потом поняла, что ей точно стоит быть стюардессой.
«Попробовав себя в земных профессиях, окончательно убедилась — моё место в небе. В небе российской авиации, которая простирает свои крылья в страны всего мира», — отмечает Виктория.
Как рассказывает белгородка, для неё авиация — огромный механизм, работающий так же чётко, как швейцарские часы. По словам девушки, она рада быть причастной к этому, ведь работа бортпроводником выработала у неё «армейскую» дисциплину и ответственность.
«Я не случайный человек в авиации. Мой путь был долгим. Однако, сквозь череду неудач я пришла к своей цели. Авиация для меня не эпизод жизни, а основа мировосприятия», — поделилась девушка.
Теперь Виктория Прокопенко надеется пройти в финал.
Тем временем аэропорт в Белгороде всё ещё остаётся закрытым. Его закрыли, когда началась спецоперация на Украине. Открывать воздушную гавань областного центра пока не планируют.