«Моё место в небе»: белгородка стала полуфиналисткой конкурса красоты среди стюардесс

Девушка окончила педколледж и сразу поступила в НИУ «БелГУ». Вуз Виктория окончила заочно. Желание стать бортпроводником воздушного лайнера у неё появилось именно в тот период. Тогда белгородка взяла билет в Москву в один конец, а потом поняла, что ей точно стоит быть стюардессой.