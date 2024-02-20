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Виктория Прокопенко

«Моё место в небе»: белгородка стала полуфиналисткой конкурса красоты среди стюардесс

20 февраля 2024, 07:17
Фото: topstewardess.pro
Виктория Прокопенко

Белгородка стала полуфиналисткой международного конкурса «Топ стюардесс»

Белгородка Виктория Прокопенко стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс 10». Родилась девушка в Валуйках. Авиация для неё не эпизод жизни, а основа мировосприятия.
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Конкурс

Белгородка Виктория Прокопенко стала финалисткой конкурса «Топ стюардесс 10». Родилась девушка в Валуйках. Теперь она надеется одержать победу в этом соревновании. Победа — это логический финал отношения к работе, считает Виктория.

Девушка окончила педколледж и сразу поступила в НИУ «БелГУ». Вуз Виктория окончила заочно. Желание стать бортпроводником воздушного лайнера у неё появилось именно в тот период. Тогда белгородка взяла билет в Москву в один конец, а потом поняла, что ей точно стоит быть стюардессой.

«Попробовав себя в земных профессиях, окончательно убедилась — моё место в небе. В небе российской авиации, которая простирает свои крылья в страны всего мира», — отмечает Виктория.

Как рассказывает белгородка, для неё авиация — огромный механизм, работающий так же чётко, как швейцарские часы. По словам девушки, она рада быть причастной к этому, ведь работа бортпроводником выработала у неё «армейскую» дисциплину и ответственность.

«Я не случайный человек в авиации. Мой путь был долгим. Однако, сквозь череду неудач я пришла к своей цели. Авиация для меня не эпизод жизни, а основа мировосприятия», — поделилась девушка.

Теперь Виктория Прокопенко надеется пройти в финал.

Тем временем аэропорт в Белгороде всё ещё остаётся закрытым. Его закрыли, когда началась спецоперация на Украине. Открывать воздушную гавань областного центра пока не планируют.

Виктория ПрокопенкоВиктория Прокопенко
Виктория ПрокопенкоВиктория Прокопенко
Виктория ПрокопенкоВиктория Прокопенко
Виктория ПрокопенкоВиктория Прокопенко
Виктория ПрокопенкоВиктория Прокопенко
Виктория Прокопенко
Фото: topstewardess.pro
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#Общество#Белгородская область#Конкурс#Москва#Валуйки#Новости Белгорода#Авиация#Стюардесса#Белгород#Наталья Корявых
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