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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

ДТП на Костюкова

В ГИБДД раскрыли подробности жёсткой аварии в Белгороде

6 марта 2024, 10:51
Фото: УМВД по Белгородской области
ДТП на Костюкова

Утро в Белгороде началось с тройного ДТП

В полиции поделились кадрами с места утренней аварии на улице Костюкова. Автомобиль занесло, и он перевернулся на крышу. Обошлось без пострадавших.
Сюжет
ДТП

УМВД по Белгородской области опубликовало видео, где запечатлён момент утреннего ДТП на улице Костюкова в Белгороде. Авария произошла сегодня в районе 7:40.

Неустановленный водитель за рулём авто не предоставил преимущество и создал помеху для движения «Ладе». За рулём последней сидел 21-летний водитель. Отечественный автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся, а затем столкнулся с иномаркой под управлением 30-летней автомобилистки.

В результате аварии никто не пострадал. Полиция теперь устанавливает личность виновника дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее на пешеходном переходе в Старом Осколе пострадала 11-летняя девочка. Ребёнка сбил автомобиль. Школьница шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила травмы.

ДТП на Костюкова
Видео: УМВД по Белгородской области
11-летняя девочка пострадала на пешеходном переходе в Старом Осколе, её сбило авто
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