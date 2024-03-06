В ГИБДД раскрыли подробности жёсткой аварии в Белгороде

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
УМВД по Белгородской области опубликовало видео, где запечатлён момент утреннего ДТП на улице Костюкова в Белгороде. Авария произошла сегодня в районе 7:40.
Неустановленный водитель за рулём авто не предоставил преимущество и создал помеху для движения «Ладе». За рулём последней сидел 21-летний водитель. Отечественный автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся, а затем столкнулся с иномаркой под управлением 30-летней автомобилистки.
В результате аварии никто не пострадал. Полиция теперь устанавливает личность виновника дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, ранее на пешеходном переходе в Старом Осколе пострадала 11-летняя девочка. Ребёнка сбил автомобиль. Школьница шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила травмы.