В ГИБДД раскрыли подробности жёсткой аварии в Белгороде

Неустановленный водитель за рулём авто не предоставил преимущество и создал помеху для движения «Ладе». За рулём последней сидел 21-летний водитель. Отечественный автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся, а затем столкнулся с иномаркой под управлением 30-летней автомобилистки.