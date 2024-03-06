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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Украшение

Названа сумма, которую белгородцы за год потратили на покупку ювелирных украшений

6 марта 2024, 08:35
Фото: 1MI
Украшение

Белгородцы стали тратить больше денег на ювелирные изделия

Расходы белгородцев по этой статье озвучила пресс-служба Белгородстата. С 2022 года жители региона потратили на 7,3% больше денег.

В 2023 году жители Белгородской области потратили на приобретение ювелирных изделий около 9 млрд рублей. Эта сумма по сравнению с 2022 годом выросла на 7,3%.

В первом полугодии 2023 года продажи ювелирных украшений в Белгородской области выросли на 26%. Такой рост связывали с расширением местного производства.

Вместе с тем в 2022 году регион не попал в лидеры в ЦФО по тратам на ювелирные украшения. Так, на драгоценности в Москве потратили 66,1 млрд рублей, в Московской области — 21,2 млрд рублей, а в Воронежской — 3,7 млрд рублей.

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#Общество#Белгородская область#Белгородстат#Украшения#Новости Белгорода#Белгород#Ювелирные изделия#Александра Склярова
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