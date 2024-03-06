Названа сумма, которую белгородцы за год потратили на покупку ювелирных украшений

Вместе с тем в 2022 году регион не попал в лидеры в ЦФО по тратам на ювелирные украшения. Так, на драгоценности в Москве потратили 66,1 млрд рублей, в Московской области — 21,2 млрд рублей, а в Воронежской — 3,7 млрд рублей.