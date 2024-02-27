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Published Сегодня, 16:20

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Кража

Обокрали ювелирную мастерскую на 1,8 млн рублей, но незадача вышла

27 февраля 2024, 16:20
Фото: 1MI
Кража

В Белгороде ювелирную мастерскую обокрали на 1,8 млн рублей

В октябре 2023 года в Белгороде раскрыли кражу из ювелирной мастерской, причинившую владельцу ущерб в размере почти двух млн рублей. Однако преступники потратить всё за три дня не успели, поэтому возместили ущерб практически в полной сумме.
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Кража

В Белгороде раскрыли кражу из ювелирной мастерской. Как оказалось, причинённый таким образом ущерб составил 1,842 миллиона рублей. Его возместили практически в полной сумме, т. к. украденное преступники потратить не успели. Это произошло в октябре 2023 года. Дело раскрыли всего за три дня. Об этом на собрании горсовета Белгорода сообщил начальник УМВД России по Белгороду, полковник полиции Владислав Копылов.

Также в прошлом году в Белгороде задержали двух мошенников, которые занимались продажами на «Авито». Им удалось осуществить 16 подставных сделок купли-продажи. А вот общая сумма ущерба от всех экономических преступлений за 2023 год превысила 158 миллионов рублей.

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