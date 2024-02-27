Обокрали ювелирную мастерскую на 1,8 млн рублей, но незадача вышла

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
В Белгороде раскрыли кражу из ювелирной мастерской. Как оказалось, причинённый таким образом ущерб составил 1,842 миллиона рублей. Его возместили практически в полной сумме, т. к. украденное преступники потратить не успели. Это произошло в октябре 2023 года. Дело раскрыли всего за три дня. Об этом на собрании горсовета Белгорода сообщил начальник УМВД России по Белгороду, полковник полиции Владислав Копылов.
Также в прошлом году в Белгороде задержали двух мошенников, которые занимались продажами на «Авито». Им удалось осуществить 16 подставных сделок купли-продажи. А вот общая сумма ущерба от всех экономических преступлений за 2023 год превысила 158 миллионов рублей.