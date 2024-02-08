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Published Сегодня, 06:49

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Украшения

Белгородец со второго раза вынес украшения на 1,8 млн рублей из ювелирной мастерской

8 февраля 2024, 06:49
Фото: 1MI
Украшения

Ограбивший ювелирную мастерскую мужчина пойдёт под суд

Жителя Белгорода обвиняют в краже в особо крупном размере. Уголовное дело против него направлено на рассмотрение в суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородец вынес украшения на сумму более чем 1,8 млн рублей из ювелирной мастерской. Мужчину будут судить за кражу в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

35-летний обвиняемый украл украшения из мастерской «Ювелир». Перед кражей горожанин купил в строительном магазине отвёртку и разводной ключ для вскрытия замков.

В первый раз он проник в магазин в ночное время. Однако сработала сигнализация, поэтому злоумышленник испугался и покинул место преступления.

Затем мужчина ушёл на безопасное расстояние, дождался, пока уйдёт охрана, и вновь проник в мастерскую. Ему удалось похитить украшения общей стоимостью больше 1,8 млн рублей. Похищенным белгородец распорядился по своему усмотрению.

Теперь решать судьбу обвиняемого будет суд.

Напомним, другой житель региона устроил пьяный налёт на сельский магазин. Мужчина угрожал продавщице ножом. Она выбежала на улицу и попросила помощи у прохожего. Он вызвал полицию, а налётчика вскоре задержали.

Белгородец устроил пьяный налёт на магазин, забрал спиртное, но не смог его выпить
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