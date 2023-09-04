Белгородец устроил пьяный налёт на магазин, забрал спиртное, но не смог его выпить

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Полиция по горячим следам поймала белгородца, ограбившего сельский магазин. Инцидент произошёл в селе Бубново Корочанского района 2 сентября.
Выпивший мужчина пришёл в магазин и начал уговаривать продавщицу дать ему алкоголь в долг. Женщина несколько раз отказала ему, и тогда подозреваемый схватился за нож. 36-летняя сотрудница испугалась и выбежала на улицу, а затем попросила помощи у местного жителя. Он вызвал полицию. Тем временем налётчик забрал восемь бутылок алкоголя и скрылся.
Вскоре полиция разыскала подозреваемого по горячим следам. Им оказался 24-летний парень из Белгородского района, причём ранее молодого человека уже судили за угон. Выпить похищенный алкоголь он не смог, так как уже был сильно пьян.
Против белгородца возбудили уголовное дело за разбой. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.