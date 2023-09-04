Белгородец устроил пьяный налёт на магазин, забрал спиртное, но не смог его выпить

Выпивший мужчина пришёл в магазин и начал уговаривать продавщицу дать ему алкоголь в долг. Женщина несколько раз отказала ему, и тогда подозреваемый схватился за нож. 36-летняя сотрудница испугалась и выбежала на улицу, а затем попросила помощи у местного жителя. Он вызвал полицию. Тем временем налётчик забрал восемь бутылок алкоголя и скрылся.