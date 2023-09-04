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Белгородец устроил пьяный налёт на магазин, забрал спиртное, но не смог его выпить

Белгородец устроил пьяный налёт на магазин, забрал спиртное, но не смог его выпить

4 сентября 2023, 12:46
Фото: 1MI
Работница сельского магазина несколько раз отказала мужчине дать спиртное в долг, и тогда он достал нож. Женщина испугалась и убежала, а подозреваемый забрал восемь бутылок спиртного и ушёл. Правда, выпить всё он не смог, потому что был сильно пьян. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Полиция по горячим следам поймала белгородца, ограбившего сельский магазин. Инцидент произошёл в селе Бубново Корочанского района 2 сентября.

Выпивший мужчина пришёл в магазин и начал уговаривать продавщицу дать ему алкоголь в долг. Женщина несколько раз отказала ему, и тогда подозреваемый схватился за нож. 36-летняя сотрудница испугалась и выбежала на улицу, а затем попросила помощи у местного жителя. Он вызвал полицию. Тем временем налётчик забрал восемь бутылок алкоголя и скрылся.

Вскоре полиция разыскала подозреваемого по горячим следам. Им оказался 24-летний парень из Белгородского района, причём ранее молодого человека уже судили за угон. Выпить похищенный алкоголь он не смог, так как уже был сильно пьян.

Против белгородца возбудили уголовное дело за разбой. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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#Белгородская область#Происшествия#Алкоголь#Белгородский район#Уголовное дело#Полиция#Корочанский район#Разбой#Ограбление#Наталья Корявых
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