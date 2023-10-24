Белгородец спрятал в подъезде украденные золотые украшения на сумму 2 млн рублей

Posted 24 октября, 12:10
Published 24 октября, 12:10
Modified 24 октября, 12:12
Updated 24 октября, 12:12
О краже золотых украшений из ювелирной мастерской в Белгороде стало известно 19 октября. Злоумышленник в ночное время суток сломал дверные замки и проник внутрь. Оттуда он украл более 80 наименований украшений, в числе которых есть серьги, кольца, браслеты и цепочки, и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого: им оказался 35-летний житель Белгорода. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи. Его задержали спустя два дня после кражи украшений: при себе у мужчины оказалось несколько похищенных украшений и 90 тыс. рублей.
Позже белгородец показал изготовленный им тайник, где спрятал оставшиеся украшения. Схрон мужчина сделал за электрощитом в подъезде многоквартирного дома, откуда полицейские изъяли около 30 ювелирных изделий. Остальное обвиняемый продал за пределами региона.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Суд избрал меру пересечения в виде заключения под стражу.