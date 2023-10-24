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Posted 24 октября, 12:10

Published 24 октября, 12:10

Modified 24 октября, 12:12

Updated 24 октября, 12:12

Украденные украшения

Белгородец спрятал в подъезде украденные золотые украшения на сумму 2 млн рублей

24 октября 2023, 12:10
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Украденные украшения

Белгородец спрятал украденное золото в подъезде многоэтажки

Часть украденного мужчина спрятал за электрощитом в подъезде многоквартирного дома, а оставшееся золото продал за пределами региона. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, отметили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

О краже золотых украшений из ювелирной мастерской в Белгороде стало известно 19 октября. Злоумышленник в ночное время суток сломал дверные замки и проник внутрь. Оттуда он украл более 80 наименований украшений, в числе которых есть серьги, кольца, браслеты и цепочки, и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого: им оказался 35-летний житель Белгорода. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи. Его задержали спустя два дня после кражи украшений: при себе у мужчины оказалось несколько похищенных украшений и 90 тыс. рублей.

Позже белгородец показал изготовленный им тайник, где спрятал оставшиеся украшения. Схрон мужчина сделал за электрощитом в подъезде многоквартирного дома, откуда полицейские изъяли около 30 ювелирных изделий. Остальное обвиняемый продал за пределами региона.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Суд избрал меру пересечения в виде заключения под стражу.

Сломанные дверные замкиСломанные дверные замки
Сломанные дверные замкиСломанные дверные замки
Сломанные дверные замкиСломанные дверные замки
МастерскаяМастерская
Момент задержания обвиняемогоМомент задержания обвиняемого
Украденные украшенияУкраденные украшения
Изъятые деньгиИзъятые деньги
Сломанные дверные замки
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
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