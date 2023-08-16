Напечатавшего 25 млн рублей белгородца подозревают в краже украшений и 620 евро

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Белгородца, которого задержали за изготовление фальшивых денег в размере 25 млн рублей, подозревают в ещё одном преступлении. 37-летний фигурант уголовного дела мог украсть из дома в Новосадовом деньги и ювелирные изделия.
Произошло преступление в сентябре 2022 года. По предварительным данным, мужчина целенаправленно искал дом, где мог бы совершить кражу. Он заметил уехавший из дома автомобиль, убедился, что хозяев на месте нет, а затем через окно залез в жилище.
Добычей домушника стали 620 евро, две пары золотых серёжек, два крестика, три кольца и две подвески. Подозреваемый забрал украшения и скрылся. В совершённом преступлении мужчина уже признался.
В итоге против белгородца возбудили два уголовных дела. Их объединят в одно производство. Пока житель региона находится под стражей.
Напомним, фальшивомонетчика, а теперь и домушника заключили под стражу в конце июля. Его арестовали как минимум на два месяца.