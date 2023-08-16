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Напечатавшего 25 млн рублей белгородца подозревают в краже украшений и 620 евро

Напечатавшего 25 млн рублей белгородца подозревают в краже украшений и 620 евро

16 августа 2023, 10:31
Фото: 1MI
Мужчину подозревают в краже денег и драгоценностей из дома в Новосадовом. Преступление произошло около года назад. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Белгородца, которого задержали за изготовление фальшивых денег в размере 25 млн рублей, подозревают в ещё одном преступлении. 37-летний фигурант уголовного дела мог украсть из дома в Новосадовом деньги и ювелирные изделия.

Произошло преступление в сентябре 2022 года. По предварительным данным, мужчина целенаправленно искал дом, где мог бы совершить кражу. Он заметил уехавший из дома автомобиль, убедился, что хозяев на месте нет, а затем через окно залез в жилище.

Добычей домушника стали 620 евро, две пары золотых серёжек, два крестика, три кольца и две подвески. Подозреваемый забрал украшения и скрылся. В совершённом преступлении мужчина уже признался.

В итоге против белгородца возбудили два уголовных дела. Их объединят в одно производство. Пока житель региона находится под стражей.

Напомним, фальшивомонетчика, а теперь и домушника заключили под стражу в конце июля. Его арестовали как минимум на два месяца.

Напечатавшего 25 млн рублей белгородца заключили под стражу
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Уголовное дело#Происшествия#Преступление#Кража#Деньги#Домушник#Ювелирные изделия#Украшения#Белгородский район#Новосадовый
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