Белгородка не досчиталась ювелирных украшений после застолья с бывшим мужем

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В полицию в Белгороде обратилась 50-летняя женщина. Жительница рассказала, что из её шкатулки украли ювелирные украшения, а подозревает она в этом своего бывшего мужа.
По словам белгородки, она вместе со своим экс-супругом захотела встретиться и выпить, поэтому пригласила его к себе домой. Во время застолья мужчина попросил бывшую дать ему денег в долг, но та отказала.
Гостя это не устроило. Он дождался, пока его бывшая возлюбленная уснёт, и забрал из её шкатулки четыре кольца, цепь, кулон, серьгу и крестик. Всего белгородец унёс украшения на сумму порядка 70 тысяч рублей.
В отношении обвиняемого уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.