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Published Сегодня, 10:41

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Украшения

Белгородка не досчиталась ювелирных украшений после застолья с бывшим мужем

4 сентября 2023, 10:41
Фото: 1MI
Украшения
Мужчина дождался, пока хозяйка дома уснёт, и забрал из её шкатулки восемь украшений, сообщили в региональном УМВД. Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Кража

В полицию в Белгороде обратилась 50-летняя женщина. Жительница рассказала, что из её шкатулки украли ювелирные украшения, а подозревает она в этом своего бывшего мужа.

По словам белгородки, она вместе со своим экс-супругом захотела встретиться и выпить, поэтому пригласила его к себе домой. Во время застолья мужчина попросил бывшую дать ему денег в долг, но та отказала.

Гостя это не устроило. Он дождался, пока его бывшая возлюбленная уснёт, и забрал из её шкатулки четыре кольца, цепь, кулон, серьгу и крестик. Всего белгородец унёс украшения на сумму порядка 70 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Происшествия#Кража#Украшения#Новости Белгорода#Белгород#Застолье#Александра Склярова#Бывшие супруги
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