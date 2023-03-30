Белгородская область не попала в топ по тратам на ювелирные украшения в ЦФО

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
За 2022 год среди регионов Центрального федерального округа больше всего денег на ювелирные украшения потратили жители столицы — 66,1 млрд рублей. Средний чек в Москве составил 11 959 рублей.
В Московской области на украшения потратили 21,2 млрд рублей. В среднем москвичи оставляли в ювелирных магазинах 7295 рублей, пишет издание со ссылкой на исследование одного из ювелирных брендов.
Вошла в топ по ЦФО и Воронежская область — 3,7 млрд рублей. В среднем воронежцы покупали украшений на 5254 рубля.
Жители Орловской области в прошлом году купили ювелирных изделий на 1 млрд рублей, а средний чек составил 5413 рублей. Чаще всего жители области покупают цепочки для крестиков, обручальные кольца, а молодёжь — серебряные украшения. На украшения с бриллиантами спрос невелик.
В Тамбовской области средний чек больше, чем у орловчан, на 240 рублей, но общая сумма трат на ювелирные украшения меньше — 970 млн рублей.