В Белгородской области выросли продажи ювелирных украшений

Как пишет издание, в Белгородской области продажи увеличились на 26% по сравнению с первым полугодием 2022 года — на 1,2 млрд рублей. Средний чек оказался также самым высоким — 7,8 тыс. рублей (+35%). В Курской области схожая ситуация — объём рынка увеличился на 11%, до 809,5 млн рублей. Средний чек вырос на на 16%, до 6,4 тыс. рублей.