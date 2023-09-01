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В Белгородской области выросли продажи ювелирных украшений

В Белгородской области выросли продажи ювелирных украшений

1 сентября 2023, 10:23
Фото: 1MI
Рост продаж среди регионов Черноземья зафиксировали и в соседней Курской области. В остальных областях макрорегиона ситуация практически не изменилась, пишет «Ъ-Черноземье».

В первом полугодии 2023 года продажи ювелирных украшений в Белгородской области выросли на 26%. Рост наблюдается и в соседней Курской области — на 11%.

Траты на украшения выросли в диапазоне 9-35%. В Белгородской области динамику связывают с расширением местного производства. В остальных регионах ситуация на рынке связана с ростом цен при одновременном падении спроса.

Как пишет издание, в Белгородской области продажи увеличились на 26% по сравнению с первым полугодием 2022 года — на 1,2 млрд рублей. Средний чек оказался также самым высоким — 7,8 тыс. рублей (+35%). В Курской области схожая ситуация — объём рынка увеличился на 11%, до 809,5 млн рублей. Средний чек вырос на на 16%, до 6,4 тыс. рублей.

В соседней Воронежской области продажи увеличились на 1% — до 1,6 млрд рублей. Средний чек при этом составляет 6 тыс. рублей. Аналогичный рост продаж показала Тамбовская область, но до 423,9 млн рублей. В среднем за украшения отдают 6,1 тыс. рублей. В Липецкой области ни роста, ни падения рынка нет.

Белгородская область не попала в топ по тратам на ювелирные украшения в ЦФО
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#Белгородская область#Цены#Украшения#Рынок#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых
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