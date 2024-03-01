Выставка в духе Малевича, почти комедия от «Двух обезьян»: что посмотреть в Белгороде

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
2 марта пройдёт показ спектакля «Осторожно — женщины». Это французская комедия с русским акцентом. Зрителям покажут историю жизни молодого художника, столкнувшегося с разными приключениями. На его пути встречаются три женщины. Организаторы отмечают, что пикантные подробности жизни художника не оставят никого равнодушными.
Спектакль пройдёт в субботу в театре «Спичка» в 19:00–20:00. Адрес: ул. Дзержинского, 10.
Возрастное ограничение: 16+.
Театр «Две обезьяны» покажет белгородцам комедию «Трёхглазка». Это спектакль по пьесе уральского драматурга и режиссёра Николая Коляды. История о том, как на детском утреннике встретились старые знакомые — артист драматического театра и жена влиятельного человека. Они по-новому взглянут на своё прошлое, себя и то, кем они стали.
Цена билета — 350-600 рублей. Место проведения — Пушкинская библиотека-музей, пр. Ватутина, 4. Начало — в 17:00.
Возрастное ограничение: 16+.
В выставочном зале «Родина» в субботу, 2 марта, запланировано открытие II межрегиональной выставки «Тайна женщины». Экспозицию подготовили в честь Международного женского дня.
Белгородцам представят больше 170 произведений художников из 14 регионов России. Работы выполнены в техниках живописи, декоративно-прикладного искусства и графики. В экспозицию войдут не только портреты, но и пейзажи, натюрморты и «ню».
В центре внимания всех художников — женщина как объект познания, признания и восхищения.
Цена билета — 100 рублей. Место проведения: пр-т Богдана Хмельницкого, 71. Время работы: 11:00–20:00.
Возрастное ограничение: 12+.
Также в субботу для белгородцев проведут бесплатный мастер-класс по созданию коллажей. Обучение проведёт Анастасия Лисич, она поделится навыками композиции, колористики, умении видеть форму.
Для посещения мастер-класса необходимо зарегистрироваться на сайте культурного центра «Октябрь». Место проведения — проспект Славы, 54а. Время проведения: 15:00–17:00.
Возрастное ограничение: 14+.
3 марта в Белгороде покажут спектакль-сторителлинг «Классические истории. Рассказы А. П. Чехова». Во время спектакля чтецы будут цитировать, проигрывать и обсуждать истории. Гостей ждёт общение с исполнителями, погружение в тайны и судьбу Чехова.
Известно, что в городе проведут целый цикл встреч «Классические истории», где расскажут о загадочных и интересных фактах в судьбах и произведениях русских классиков литературы.
Место проведения — культурный центр «Октябрь», ул. Н. Островского, 20. Время проведения: 18:00–20:00. Цена билета — 400 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
В художественном музее проходит выставка «Русский и западноевропейский фарфор XIX–XX веков». В экспозиции представлено более 90 образцов русского, западноевропейского и советского фарфора. Среди экспонатов — статуэтки, чашки и блюда из Англии, Франции, Германии. Также представлены чайные пары, сервизы и блюда из советского фарфора 20-80-х годов прошлого столетия.
Оценить выставку белгородцы смогут до 19 апреля.
Место проведения: Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77. Цена билета — от 32 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Помимо этого, в Белгороде с 23 февраля проходит выставка «Путь в новое». На ней представлены работы белгородских и нижегородских авангардистов. Выставку организовали в день 145-летия Казимира Малевича. Продлится она до 17 марта.
Место проведения — Центр народного творчества, ул. Широкая, 1.
Возрастное ограничение: 12+.
Для любителей смотреть картины в оригинале в кинотеатре «Синема Парк» 3 марта покажут японский мультфильм «Шёпот сердца». Зрителям представят оригинальную версию картины с субтитрами. Это аниме 1995 года.
Место показа — кинотеатр «Синема парк», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, 46. Цена билетов — от 400 рублей.
Возрастное ограничение: 16+.