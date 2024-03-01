Выставка в духе Малевича, почти комедия от «Двух обезьян»: что посмотреть в Белгороде

Театр «Две обезьяны» покажет белгородцам комедию «Трёхглазка». Это спектакль по пьесе уральского драматурга и режиссёра Николая Коляды. История о том, как на детском утреннике встретились старые знакомые — артист драматического театра и жена влиятельного человека. Они по-новому взглянут на своё прошлое, себя и то, кем они стали.