Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Белгород

Выставка в духе Малевича, почти комедия от «Двух обезьян»: что посмотреть в Белгороде

1 марта 2024, 06:03
Фото: 1MI
Белгород
Для белгородцев к предстоящим выходным подготовили различные мероприятия. О том, куда сходить 2 и 3 марта, читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Афиша

Суббота, 2 марта

Спектакли

2 марта пройдёт показ спектакля «Осторожно — женщины». Это французская комедия с русским акцентом. Зрителям покажут историю жизни молодого художника, столкнувшегося с разными приключениями. На его пути встречаются три женщины. Организаторы отмечают, что пикантные подробности жизни художника не оставят никого равнодушными.

Спектакль пройдёт в субботу в театре «Спичка» в 19:00–20:00. Адрес: ул. Дзержинского, 10.

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль «Осторожно — женщины»Спектакль «Осторожно — женщины»
Спектакль «Осторожно — женщины»
Фото: «Культурный регион»

Театр «Две обезьяны» покажет белгородцам комедию «Трёхглазка». Это спектакль по пьесе уральского драматурга и режиссёра Николая Коляды. История о том, как на детском утреннике встретились старые знакомые — артист драматического театра и жена влиятельного человека. Они по-новому взглянут на своё прошлое, себя и то, кем они стали.

Цена билета — 350-600 рублей. Место проведения — Пушкинская библиотека-музей, пр. Ватутина, 4. Начало — в 17:00.

Возрастное ограничение: 16+.

Афиша спектакля «Трёхглазка»Афиша спектакля «Трёхглазка»
Афиша спектакля «Трёхглазка»
Фото: «Афишка»

Выставки и мастер-классы

В выставочном зале «Родина» в субботу, 2 марта, запланировано открытие II межрегиональной выставки «Тайна женщины». Экспозицию подготовили в честь Международного женского дня.

Белгородцам представят больше 170 произведений художников из 14 регионов России. Работы выполнены в техниках живописи, декоративно-прикладного искусства и графики. В экспозицию войдут не только портреты, но и пейзажи, натюрморты и «ню».

В центре внимания всех художников — женщина как объект познания, признания и восхищения.

Цена билета — 100 рублей. Место проведения: пр-т Богдана Хмельницкого, 71. Время работы: 11:00–20:00.

Возрастное ограничение: 12+.

Выставка «Тайна женщины»Выставка «Тайна женщины»
Выставка «Тайна женщины»
Фото: мэрия Белгорода

Также в субботу для белгородцев проведут бесплатный мастер-класс по созданию коллажей. Обучение проведёт Анастасия Лисич, она поделится навыками композиции, колористики, умении видеть форму.

Для посещения мастер-класса необходимо зарегистрироваться на сайте культурного центра «Октябрь». Место проведения — проспект Славы, 54а. Время проведения: 15:00–17:00.

Возрастное ограничение: 14+.

Афиша мастер-классаАфиша мастер-класса
Афиша мастер-класса
Фото: КЦ «Октябрь»

Воскресенье, 3 марта

Спектакли

3 марта в Белгороде покажут спектакль-сторителлинг «Классические истории. Рассказы А. П. Чехова». Во время спектакля чтецы будут цитировать, проигрывать и обсуждать истории. Гостей ждёт общение с исполнителями, погружение в тайны и судьбу Чехова.

Известно, что в городе проведут целый цикл встреч «Классические истории», где расскажут о загадочных и интересных фактах в судьбах и произведениях русских классиков литературы.

Место проведения — культурный центр «Октябрь», ул. Н. Островского, 20. Время проведения: 18:00–20:00. Цена билета — 400 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

Выставки

В художественном музее проходит выставка «Русский и западноевропейский фарфор XIX–XX веков». В экспозиции представлено более 90 образцов русского, западноевропейского и советского фарфора. Среди экспонатов — статуэтки, чашки и блюда из Англии, Франции, Германии. Также представлены чайные пары, сервизы и блюда из советского фарфора 20-80-х годов прошлого столетия.

Оценить выставку белгородцы смогут до 19 апреля.

Место проведения: Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77. Цена билета — от 32 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

В Белгород привезут фарфор XIX–XX вв. из мануфактур Англии, Франции и Германии
Узнать подробнее

Помимо этого, в Белгороде с 23 февраля проходит выставка «Путь в новое». На ней представлены работы белгородских и нижегородских авангардистов. Выставку организовали в день 145-летия Казимира Малевича. Продлится она до 17 марта.

Место проведения — Центр народного творчества, ул. Широкая, 1.

Возрастное ограничение: 12+.

Выставка «Путь в новое»Выставка «Путь в новое»
Выставка «Путь в новое»
Фото: министерство культуры Белгородской области
Портьерный лабиринт и музыка звёзд: в Белгороде открылась выставка в стиле Малевича
Узнать подробнее

Кино

Для любителей смотреть картины в оригинале в кинотеатре «Синема Парк» 3 марта покажут японский мультфильм «Шёпот сердца». Зрителям представят оригинальную версию картины с субтитрами. Это аниме 1995 года.

Место показа — кинотеатр «Синема парк», МТРК «Сити Молл Белгородский», ул. Щорса, 46. Цена билетов — от 400 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

Кинотеатры Белгорода: куда сходить, что посмотреть и как сэкономить?
Узнать подробнее
Читайте также:
Портьерный лабиринт и музыка звёзд: в Белгороде открылась выставка в стиле МалевичаОткрылась выставка в честь бойцов СВО: в экспозиции — часы, фляжки, формаФрагменты сбитых ПВО ракет и беспилотников покажут на выставке в музее
#Город#Выставка#Выходные#Афиша#Спектакль#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Полиция проверит скандальную историю о стриптизе в кафе в белгородском приграничье
Сегодня, 07:08
В УМВД не стали комментировать затянувшиеся сроки проверки компании Глазкрицкого
Сегодня, 08:03
Пока у одних россиян смогут конфисковать имущество, других запретят увольнять
Сегодня, 05:00
Пациентов тревожит состояние больницы под Белгородом: фото
Сегодня, 09:02
Когда завершат реконструкцию Центрального парка в Белгороде?
Сегодня, 08:20
Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя
Сегодня, 09:07