В Белгород привезут фарфор XIX–XX вв. из мануфактур Англии, Франции и Германии

Среди экспонатов — статуэтки, чашки и блюда из Англии, Франции, Германии. Дореволюционный русский фарфор выполнен на фабриках Гарднера и Кузнецова. Среди советского фарфора 20-80-х годов прошлого столетия представят чайные пары, сервизы и блюда фарфоровых заводов Дмитровский, Ленинградский и других.