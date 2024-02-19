В Белгород привезут фарфор XIX–XX вв. из мануфактур Англии, Франции и Германии

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
21 февраля в 16:00 во втором зале художественного музея пройдёт открытие выставки из частных собраний белгородских коллекционеров «Русский и западноевропейский фарфор XIX–XX веков». Гостям покажут более 90 образцов русского, западноевропейского и советского фарфора.
Среди экспонатов — статуэтки, чашки и блюда из Англии, Франции, Германии. Дореволюционный русский фарфор выполнен на фабриках Гарднера и Кузнецова. Среди советского фарфора 20-80-х годов прошлого столетия представят чайные пары, сервизы и блюда фарфоровых заводов Дмитровский, Ленинградский и других.
Посмотреть на фарфор белгородцы смогут до 19 апреля. Возрастное ограничение: 6+