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Фарфор

В Белгород привезут фарфор XIX–XX вв. из мануфактур Англии, Франции и Германии

19 февраля 2024, 11:38
Фото: 1MI
Фарфор

В Белгороде пройдёт выставка русского и западноевропейского фарфора

Выставка откроется 21 февраля в Белгородском художественном музее. Гостям представят коллекцию из 90 образцов фарфора, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

21 февраля в 16:00 во втором зале художественного музея пройдёт открытие выставки из частных собраний белгородских коллекционеров «Русский и западноевропейский фарфор XIX–XX веков». Гостям покажут более 90 образцов русского, западноевропейского и советского фарфора.

Среди экспонатов — статуэтки, чашки и блюда из Англии, Франции, Германии. Дореволюционный русский фарфор выполнен на фабриках Гарднера и Кузнецова. Среди советского фарфора 20-80-х годов прошлого столетия представят чайные пары, сервизы и блюда фарфоровых заводов Дмитровский, Ленинградский и других.

Посмотреть на фарфор белгородцы смогут до 19 апреля. Возрастное ограничение: 6+

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Фото: Белгородский художественный музей
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#Город#Культура#Выставка#Новости Белгорода#Белгород#Коллекция#Алина Харина#Фарфор
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