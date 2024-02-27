Портьерный лабиринт и музыка звёзд: в Белгороде открылась выставка в стиле Малевича

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Белгороде с 23 февраля проходит выставка работ белгородских и нижегородских художников-авангардистов «Путь в новое» (12+). Её организовали в день 145-летия художника Казимира Малевича. Для удобства работу выставки решили продлить до 21:00.
Посетители отмечают, что раньше такой экспозиции в Белгороде не было: «Вокруг творчества Малевича не утихают споры, но художник никого не оставляет равнодушным. Рады, что у нас есть последователи его новаторского стиля. Атмосфера невероятная».
На выставке представлены графические и живописные абстракции, объёмные тактильные картины. Помимо этого, атмосферу создают космическая музыка звёзд, перформансы, портьерный лабиринт. Также посетителям проводят лекции и мастер-классы.
Выставка в Белгороде будет работать до 17 марта.