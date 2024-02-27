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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:21

Выставка «Путь в новое»

Портьерный лабиринт и музыка звёзд: в Белгороде открылась выставка в стиле Малевича

27 февраля 2024, 13:19
Фото: министерство культуры Белгородской облатси
Выставка «Путь в новое»

В Белгороде решили продлить время работы выставки в честь дня рождения Малевича

Выставка проходит в Центре народного творчества. Время её работы продлили до 21:00, сообщает региональное министерство культуры.

В Белгороде с 23 февраля проходит выставка работ белгородских и нижегородских художников-авангардистов «Путь в новое» (12+). Её организовали в день 145-летия художника Казимира Малевича. Для удобства работу выставки решили продлить до 21:00.

Посетители отмечают, что раньше такой экспозиции в Белгороде не было: «Вокруг творчества Малевича не утихают споры, но художник никого не оставляет равнодушным. Рады, что у нас есть последователи его новаторского стиля. Атмосфера невероятная».

На выставке представлены графические и живописные абстракции, объёмные тактильные картины. Помимо этого, атмосферу создают космическая музыка звёзд, перформансы, портьерный лабиринт. Также посетителям проводят лекции и мастер-классы.

Выставка в Белгороде будет работать до 17 марта.

Выставка «Путь в новое»Выставка «Путь в новое»
Выставка «Путь в новое»Выставка «Путь в новое»
Выставка «Путь в новое»Выставка «Путь в новое»
Выставка «Путь в новое»
Фото: министерство культуры Белгородской области
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