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Выставка «Zаветам Vерны»

Открылась выставка в честь бойцов СВО: в экспозиции — часы, фляжки, форма

27 февраля 2024, 10:52
Фото: vk.com/prohpole
Выставка «Zаветам Vерны»

В Белгородской области открылась выставка «Zаветам Vерны» в честь участников СВО

В музее-заповеднике «Прохоровское поле» открылась выставка «Zаветам Vерны». Она приурочена ко Дню защитника Отечества и посвящена белгородцам, которые участвовали в спецоперации. Подробности сообщили в региональном правительстве.

В музее-заповеднике «Прохоровское поле» открылась выставка «Zаветам Vерны». Она приурочена к 23 февраля и посвящена белгородцам — участникам спецоперации.

Сообщается, что новое выставочное пространство стало частью постоянной экспозиции музея. На выставке можно увидеть форму, личные вещи и награды бойцов. Гости, которые придут в музей, смогут ознакомиться с биографией белгородцев, ставших Героями России.

Ранее в историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка «Ангелы победы» о войсках ПВО. В экспозиции представлены фрагменты беспилотников и ракет, сбитых войсками противовоздушной обороны в Белгородской области.

Напомним, что в 2022 году носок погибшего в СВО белгородца выставили в краеведческом музее в Алексеевке. В музее подтвердили, что экспозиция с вещами погибших участников спецоперации есть, но рассказывать подробнее о ней не стали.

Выставка «Zаветам Vерны»Выставка «Zаветам Vерны»
Выставка «Zаветам Vерны»Выставка «Zаветам Vерны»
Выставка «Zаветам Vерны»Выставка «Zаветам Vерны»
Выставка «Zаветам Vерны»Выставка «Zаветам Vерны»
Выставка «Zаветам Vерны»Выставка «Zаветам Vерны»
Выставка «Zаветам Vерны»Выставка «Zаветам Vерны»
Выставка «Zаветам Vерны»Выставка «Zаветам Vерны»
Выставка «Zаветам Vерны»
Фото: vk.com/prohpole
Фрагменты сбитых ПВО ракет и беспилотников покажут на выставке в музее
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