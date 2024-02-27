Открылась выставка в честь бойцов СВО: в экспозиции — часы, фляжки, форма

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В музее-заповеднике «Прохоровское поле» открылась выставка «Zаветам Vерны». Она приурочена к 23 февраля и посвящена белгородцам — участникам спецоперации.
Сообщается, что новое выставочное пространство стало частью постоянной экспозиции музея. На выставке можно увидеть форму, личные вещи и награды бойцов. Гости, которые придут в музей, смогут ознакомиться с биографией белгородцев, ставших Героями России.
Ранее в историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка «Ангелы победы» о войсках ПВО. В экспозиции представлены фрагменты беспилотников и ракет, сбитых войсками противовоздушной обороны в Белгородской области.