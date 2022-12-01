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Не носок, а гольф. В музеях не говорят об экспозициях о погибших в СВО белгородцах

Сегодня, 07:43
Фото: Подъём
вещи погибших в СВО выставили в музеях

В музеях неохотно говорят об экспозициях о погибших в СВО белгородцах

Выставленные в алексеевском музее предметы одежды погибшего в спецоперации белгородца стали поводом для горячих обсуждений в соцсетях. Издание «Подъём» попыталось узнать подробности об экспозициях, но не сильно успешно.

Об экспозиции в краеведческом музее Алексеевки стало широко известно в понедельник, когда многие рассказали об одном из экспонатов — спортивном гольфе, принадлежавшем погибшему 8 июня на территории Украины младшему сержанту Вадиму Рожкову, назвав его при этом носком.

Журналистам подтвердили, что эта экспозиция в музее есть, но рассказывать подробнее о ней не стали.

«У нас там несколько человек, несколько экспонатов. Знаете, я не тот человек, который стреляет по-македонски. По телефону никакой информации давать не буду. Вперёд на мины — ордена потом!» — высказались по теме сотрудники музея.

В Корочанском краеведческом музее выставили тельняшку и форму Руслана Яровского, который погиб в сентябре. В музее сообщили, что пока экспозиции о спецоперации на Украине не популяризируют.

«Мы сейчас это не популяризируем. У нас собраны предметы Руслана Яровского. Это наш земляк из села Кощеево. У нас есть зал „Солдат войны не выбирает“, посвящённый локальным войнам, но мы ещё нынешнюю операцию не популяризируем… Формат (экспозиции) непонятный», — рассказал представитель музея.

 

Носок погибшего в СВО белгородца выставили в музее Алексеевки
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#Инна Рогова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Алексеевка#Короча#Музеи#Экспозиции о погибших в спецоперации#Личные вещи погибших в СВО
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