Об экспозиции в краеведческом музее Алексеевки стало широко известно в понедельник, когда многие рассказали об одном из экспонатов — спортивном гольфе, принадлежавшем погибшему 8 июня на территории Украины младшему сержанту Вадиму Рожкову, назвав его при этом носком.
Журналистам подтвердили, что эта экспозиция в музее есть, но рассказывать подробнее о ней не стали.
«У нас там несколько человек, несколько экспонатов. Знаете, я не тот человек, который стреляет по-македонски. По телефону никакой информации давать не буду. Вперёд на мины — ордена потом!» — высказались по теме сотрудники музея.
В Корочанском краеведческом музее выставили тельняшку и форму Руслана Яровского, который погиб в сентябре. В музее сообщили, что пока экспозиции о спецоперации на Украине не популяризируют.
«Мы сейчас это не популяризируем. У нас собраны предметы Руслана Яровского. Это наш земляк из села Кощеево. У нас есть зал „Солдат войны не выбирает“, посвящённый локальным войнам, но мы ещё нынешнюю операцию не популяризируем… Формат (экспозиции) непонятный», — рассказал представитель музея.