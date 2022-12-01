«Мы сейчас это не популяризируем. У нас собраны предметы Руслана Яровского. Это наш земляк из села Кощеево. У нас есть зал „Солдат войны не выбирает“, посвящённый локальным войнам, но мы ещё нынешнюю операцию не популяризируем… Формат (экспозиции) непонятный», — рассказал представитель музея.