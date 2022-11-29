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Носок погибшего в СВО белгородца выставили в музее Алексеевки

Сегодня, 16:54
Фото: "Полигон"
Мужчина погиб во время боевых действий в июне. Его одежду выставили в краеведческом музее Белгородской области, написали в «Полигоне».
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СВО

Младший сержант Вадим Рожков погиб 8 июня 2022 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. Его посмертно наградили орденом Мужества. В школе в Алексеевке ему открыли мемориальную доску.

Теперь спортивный гольф погибшего Вадима Рожкова стал экспонатом в Алексеевском краеведческом музее. Интересно, что в музее хранятся оба гольфа — левый и правый, но идут под разными номерами в каталоге, а «период создания» датируется 2010 годом.

Помимо этого, в музее выставлены камуфляжные брюки, военные ботинки и тельняшка мужчины. Также выставляют вещи других погибших в спецоперации добровольцев из Белгородской области.

Подобная практика с вещами погибших в СВО мужчин замечена и в других городах России.

Гольф погибшего в СВО белгородцаГольф погибшего в СВО белгородца
Гольф погибшего в СВО белгородцаГольф погибшего в СВО белгородца
Гольф погибшего в СВО белгородца
Фото: Госкаталог.РФ
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#Кристина Семенчук#Общество#СВО#Белгородская область#Погибшие#Краеведческий музей#Носок погибшего#Вадим Рожков
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