Носок погибшего в СВО белгородца выставили в музее Алексеевки

Теперь спортивный гольф погибшего Вадима Рожкова стал экспонатом в Алексеевском краеведческом музее. Интересно, что в музее хранятся оба гольфа — левый и правый, но идут под разными номерами в каталоге, а «период создания» датируется 2010 годом.