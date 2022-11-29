Носок погибшего в СВО белгородца выставили в музее Алексеевки

Младший сержант Вадим Рожков погиб 8 июня 2022 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. Его посмертно наградили орденом Мужества. В школе в Алексеевке ему открыли мемориальную доску.
Теперь спортивный гольф погибшего Вадима Рожкова стал экспонатом в Алексеевском краеведческом музее. Интересно, что в музее хранятся оба гольфа — левый и правый, но идут под разными номерами в каталоге, а «период создания» датируется 2010 годом.
Помимо этого, в музее выставлены камуфляжные брюки, военные ботинки и тельняшка мужчины. Также выставляют вещи других погибших в спецоперации добровольцев из Белгородской области.
Подобная практика с вещами погибших в СВО мужчин замечена и в других городах России.