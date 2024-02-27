Кинотеатры Белгорода: куда сходить, что посмотреть и как сэкономить?

Каждый понедельник «ГриннФильм» пускает всех зрителей в кино за 100 рублей, а каждый вторник такая скидка действует только для студентов и пенсионеров. В среду же за 100 рублей можно сходить на тот фильм, который вскоре уйдёт из проката. Именинникам тоже положены скидки.