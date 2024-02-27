Кинотеатры Белгорода: куда сходить, что посмотреть и как сэкономить?

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Кинотеатр «Русич» с января 1989 года находится в жилом районе на Харьковской горе по проспекту Ватутина, 8, поэтому уже успел заработать себе определённую репутацию среди жителей.
В «Русиче» есть четыре зала, в каждом из которых могут находиться100-300 человек. На последних рядах установлены двухместные диваны. Помещение кинотеатра довольно просторное: здесь есть кафе, детская комната, гардероб, бар, игровые автоматы и кассы. В 2021 году один зал переделали, сделав из него премиум.
По будням кинотеатр работает с 11:00 до 21:00, по выходным — с 09:00 до 21:00.
Обладатели «Пушкинской карты» могут бесплатно посмотреть отечественные кинокартины. Пока никаких других акций и скидок для зрителей в кинотеатре нет, но в преддверии праздников для белгородцев устраивают розыгрыши билетов.
В «Русиче» показывают не только отечественные фильмы, но и кинокартины производства других стран.
Цена билета варьируется от 100 до 360 рублей. Тем зрителям, которые хотят приобрести двухместный диванчик, придётся отдать 850 рублей.
Средняя оценка кинотеатра в «Яндексе» составляет 4,4 звезды из 5. Чаще всего посетители хвалят кинотеатр за большие и чистые залы, разнообразные фильмы, просторное помещение и приятный интерьер.
Однако в последнее время многие белгородцы начали жаловаться на холод в кинозалах, несвежий попкорн и неудобные сиденья, на которых нельзя поднять подлокотники.
Кинотеатр расположен на третьем этаже торгового центра «Мега Гринн», который находится по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 137т. Всего кинотеатр может вместить до 1100 зрителей — для этого есть четыре обычных зала и два комфортных, в которых, в отличие от других кинотеатров, установлены одноместные диваны.
Есть бар и зона ожидания с удобными сиденьями. Гардероб же установлен на втором этаже торгового центра.
Работает ежедневно с 10:00 до 01:00.
Иногда для зрителей устраивают ночные киносеансы: за ночь белгородцам показывают около четырёх фильмов. При этом платить за каждую кинокартину отдельно не нужно — устанавливается одна цена за ночной просмотр всех фильмов.
Каждый понедельник «ГриннФильм» пускает всех зрителей в кино за 100 рублей, а каждый вторник такая скидка действует только для студентов и пенсионеров. В среду же за 100 рублей можно сходить на тот фильм, который вскоре уйдёт из проката. Именинникам тоже положены скидки.
В кинотеатре также есть розыгрыши к праздникам, а обладатели «Пушкинских карт» могут посмотреть кино бесплатно.
В прокате такие же фильмы как и в «Русиче», только выбор отечественных гораздо шире. Кроме этого, показываются кинокартины из других стран.
Средняя стоимость билета — 300-350 рублей.
Рейтинг кинотеатра в «Яндексе» составляет 4,4 звезды из 5. Среди плюсов белгородцы отмечают нахождение в крупном ТРЦ: рядом есть необходимые магазины и даже боулинг.
Некоторые же зрители сталкиваются с неуважительным отношением персонала, а другие жалуются на плохое качество фильмов.
Кинотеатр «Синема Парк» тоже находится в торговом центре, но уже в «Сити Молле» по адресу улица Щорса, 64. Расположен он на втором этаже и состоит из семи кинозалов на 946 мест, бара, гардероба и зоны ожидания. Есть один зал повышенной комфортности.
Работает с 10:00 до 02:30. По пятницам и субботам — до 03:30.
Дети до трёх лет включительно могут посещать киносеансы абсолютно бесплатно, а для детей от 4 до 12 лет и от 13 до 17 лет действует скидка 25% и 20% соответственно. Каждый вторник стоимость билетов для всех посетителей начинается от 120 рублей.
Дополнительные скидки также есть для студентов, пенсионеров, ветеранов, инвалидов, сирот и многодетных семей.
В кинотеатре «Синема Парк» часто показывают фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами. Он единственный в городе, который участвует в проекте TheatreHD и транслирует спектакли из лондонских и парижских театров. Также есть специальные кинопоказы. Например, 3 марта покажут романтическое аниме «Шёпот сердца» от Хаяо Миядзаки.
В настоящее время в прокате крутят отечественные и зарубежные фильмы, в том числе из США.
Билет может стоить от 180 до 300 рублей.
Оценки о кинотеатре белгородцы оставляют положительные. Лишь некоторые жалуются на долгую рекламу, стоимость билетов и неудобное время сеансов. Также юных белгородцев не пускают на фильмы 18+ даже в сопровождении взрослых.
Этот кинотеатр в Белгороде тоже расположен в торговом центре. Он находится по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 164. Кинотеатр является частью сети, которая расположена во многих регионах России.
Кинозалы в Белгороде могут вместить в себя чуть более 500 зрителей. Рядом расположена детская игровая зона, есть зона ожидания, кинобар и кафе.
Работает кинотеатр с 10:00 до 00:00.
На некоторые киносеансы по вторникам действует специальная скидка, которую следует уточнить в кассах. По средам с 10:00 до 17:00 с 50%-ной скидкой на билеты пускают студентов. Такая же скидка действует с понедельника по среду для пенсионеров и ежедневно — для многодетных семей.
На момент написания материала в кинотеатре крутили только отечественные фильмы. Выбрать белгородцы могут из пяти кинокартин.
Средняя стоимость билета — от 130 до 300 рублей.
Многие белгородцы хвалят кинотеатр за скидки детям, спокойное и тихое месторасположение и уютную атмосферу. Других же посетителей не устраивает качество звука и его громкость, комфортабельность кресел и их чистота.
Расположен в самом центре Белгорода — на Белгородском Арбате по улице 50-летия Белгородской области, 8б. Внутри есть только два зала, в которых могут поместиться более 500 человек. Есть бар, но отсутствует гардероб.
Работает с 09:00 до 00:00.
Информации о дополнительных акциях, кроме приобретения билетов по «Пушкинской карте», в Сети не нашлось.
На момент написания материала в кинотеатре показывали только отечественные фильмы и один мультфильм российского производства.
Стоимость билета варьируется от 250 до 400 рублей. Есть диванчики со столиком за 1400 рублей.
Несмотря на достаточно высокую стоимость киносеансов, кинозал пользуется популярностью у местных жителей. У многих остаётся положительное впечатление: просторный зал, комфортные места и удобное расположение.
Другие же посчитали кинотеатр мрачным.
Киноцентр находится на улице Шершнёва, 6 вблизи театра кукол. Здесь только один зал, однако в нём установлен самый большой экран в городе, размеры которого достигают 22×16 метров. Всего в зале поместится 537 человек.
Есть свой бар, но гардероба нет.
Работает с 10:00 до 21:00.
Обладатели «Пушкинской карты» могут бесплатно посмотреть фильм отечественного производства. Других акций и скидок в кинотеатре не нашлось.
На момент подготовки материала в кинозале показывали отечественные фильмы. Однако ранее здесь транслировали и зарубежные киноленты.
Средняя стоимость билета — около 350 рублей.
Зрители хвалят большой экран и хороший звук, но у них возникают вопросы к вежливости персонала и вместимости ближайших парковок.
Кинотеатр открылся совсем недавно — в январе 2020 года. Расположен он в торговом центре «Спутник Урожай» по адресу: улица Магистральная, 2в. Работает с 09:00 до 23:00.
Помещение небольшое: там нет гардеробной, но есть свой бар. Всего два зала, в которых могут поместиться по 60 человек в каждом. Последние ряды состоят из удобных двухместных диванов.
Пока в кинотеатре не действует ни одна акция или скидка, однако посетить отечественные кинокартины можно бесплатно с помощью «Пушкинской карты».
В настоящее время для зрителей показывают два отечественных фильма и мультфильм производства Южной Кореи. Вскоре в прокат выйдут ещё четыре российских фильма.
Средняя стоимость билета — около 250 рублей. Вечером цена повышается до 260-310 рублей в зависимости от выбранных мест.
Посетители в основном хвалят небольшой кинотеатр. Одна женщина отметила наличие пандуса, что позволяет удобно подняться на третий ряд, близость магазинов и удобное расположение.
Но есть и не совсем положительные отзывы. Пока одна женщина назвала кинотеатр «домашним» с неудобными диванчиками. Другой мужчина считает, что в залах мало мест для просмотра, а показывают там обычные мультфильмы, которые можно посмотреть и дома. Другие жители пожаловались на не очень хорошую уборку зала, грязные и сломанные диваны и яркую синюю подсветку.
Во всех кинотеатрах Белгорода билеты на сеансы можно приобрести как онлайн, так и в кассах самих кинотеатров: по телефону или лично. Каждый посетитель может выбрать наиболее удобный для себя вариант.
Кроме этого, в некоторых кинотеатрах для покупки билетов можно воспользоваться приложением «Афиша». Однако в «Русиче» данная возможность пока недоступна: актуальную информацию публикуют на официальном сайте кинотеатра.
Афишу на киносеансы можно посмотреть в самих кинотеатрах и на их официальных сайтах. Кроме этого, актуальное расписание сеансов в ряде кинотеатров публикуют и сторонние сайты. Например, «Яндекс. Афиша».
Напомним, что в начале января крупные торговые центры Белгорода на пару дней приостанавливали свою работу из-за обстрелов ВСУ. Позже они вернулись к работе, однако 9 января сообщили об изменении расписания — они работали только до 20:00.
17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении изменить график работы всех торговых центров и расположенных в них кинотеатров в том числе.