Халаимов — не жертва? Что происходит с туристическим бизнесом в Белгородской области

Как объяснили в турагентстве, люди заказывают у них поездку, к примеру, до Краснодара или Волгограда. Трансферным рейсом. И едут белгородцы уже по собственно собранным и составленным турам. Аведис поделился, что справиться сейчас бывает не так уж и просто. Особенно, если учесть подорожавшее техническое обслуживание транспорта, которое повышает и стоимость тех же билетов и путёвок. Этого не всегда достаточно, чтобы «перекрыть собственные финансовые потребности». По тем же причинам приходится брать кредиты.