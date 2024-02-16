Халаимов — не жертва? Что происходит с туристическим бизнесом в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
С начала декабря в сети стали появляться связанные друг с другом посты и комментарии, которые оставляли не только белгородцы, но также жители соседних и даже удалённых областей. Что их всех объединило? Потеря собственных денег. «Столкнулась с мошенничеством в сфере туризма», как описала ситуацию одна из некогда клиентов фирм «Авиатор», «Анекс Тур», «Трэвел», «Инста Тур», «Инста Тур „Белгород““ и „Лайф Тур“, владельцем которых является Александр Халаимов.
Как рассказали журналистке Бел.Ру пострадавшие, мужчина уверял, что поездки состоятся, а после развернувшейся ситуации обещал, что деньги вернёт через одну или две недели. Однако этого не произошло. Ранее сообщалось, что общая сумма ущерба по 120 заявлениям составила более 6 миллионов рублей.
Роспотребнадзор также стал инициатором запроса в суд на взыскание с компаний в отношении клиентов сумм по договорам, убыткам, неустойке, моральной компенсации и штрафам за несоблюдение условий договорённостей. Дело перешло под контроль правоохранительных органов. В региональном УМВД редакции Бел.Ру ответили, что по данному делу установлено двое подозреваемых и более 160 потерпевших. Но реально их может быть ещё больше. Кроме того, у Александра Халаимова имеются долги по аренде на 400 тысяч рублей.
Почему сорвались туры, куда пропали деньги и где находится владелец турфирм, сегодня всё ещё неизвестно. Об этом не смогли рассказать и его родственники. В том числе бывшая жена и сын Матвей, которые стали получать угрозы от пострадавших в связи с произошедшим.
А кого-то из родных Халаимов обвинил в причастности к ситуации. Как, например, Дмитрия Андреева, ранее работавшего вместе с ним. «Меня подставили» и «туризм в Белгороде переживает тяжёлый период», — всё, что смог рассказать сам Александр Халаимов. Чтобы выяснить последнее, журналисты Бел.Ру пообщались с белгородскими представителями туристического бизнеса.
Представитель турфирмы «Весь Мир» рассказал Бел.Ру, что клиентов стало ощутимо меньше, чем два года назад. Закрытие аэропорта Белгорода в пандемию и далее в целях безопасности повлекло за собой дополнительные расходы на дорогу до аэропортов Москвы, что «многих сдерживает». Так же повлияло и снижение курса рубля к доллару и евро. Однако ситуация остаётся вполне благоприятной для работы:
«Спрос всё равно остаётся. Люди стараются, пусть и не настолько часто, выезжать на отдых. Я говорю именно о внешнем туризме, т. к. мы больше специализируемся на „загране“. Да, изменение курса валют после начала СВО повлияло на цены наших иностранных партнёров. Если же для них ничего толком не изменилось, то при перерасчёте в рублях изменения были ощутимы уже для нас и потребителей услуг».
Как пояснили нашей журналистке, в условиях событий последних трёх лет внешний туризм в Белгороде и по стране способен выжить:
«Турагенты зависимы от агентских комиссий, которые выделяет туроператор. Понятно, что стоимость туров выросла, а количество желающих уменьшилось. Но есть люди, продолжающие путешествовать и при ценнике в большую сумму. Этого хватает для того, чтобы бизнес оставался вне угроз».
Кстати, в зимний период «тёплые направления», такие как Египет, Турция, Таиланд и Шри-Ланка, пользуются у белгородцев популярностью.
«Из года в год заметно, что в декабре спрашивают очень мало, но после январских праздников происходит всплеск активности. Это и по разговорам с партнёрами московских офисов видно — у них то же самое. Чаще всего, если в декабре что-то есть, значит бронировали ещё осенью».
Представитель турагенства «Весь Мир» в Белгороде
А вот на вопрос о предположениях по ситуации Халаимова мужчина заявил, что подобное рано или поздно всё равно бы произошло. Это объяснили так: когда занимаешься туристическим бизнесом не первый год, видишь и понимаешь, как его строят другие коллеги. А ведение дел Александром якобы подавало «нехорошие сигналы», поэтому на неаккуратность произошедшее списать нельзя:
«Ещё год назад звонила коллега из Саратова, узнавала про него. Спросил, откуда она Халаимова знает. Ответила, что его же сотрудница попросилась устроиться к ней на фриланс, потому что пошли перекрытия. Это когда деньги уходят не по заданному направлению. А чтобы по нему всё потом оплатить, он пользовался деньгами других людей. Получился снежный ком. Тем более просто так люди из агентства не уходят. Они знают внутреннюю кухню».
Директор агентства Аведис Аведян ответил, что последние три года в уже выше перечисленных условиях, естественно, на бизнесе отразились:
«Людям сейчас не до туризма. Именно в Белгородской области, в связи с событиями. Мы работаем по внутреннему направлению. Раньше основной акцент работы был и на собственной туристической перевозке пассажиров до конечных точек. У нас целый парк автобусов. А в последнее время уже меняем на просто перевозку из точки А в точку В».
Как объяснили в турагентстве, люди заказывают у них поездку, к примеру, до Краснодара или Волгограда. Трансферным рейсом. И едут белгородцы уже по собственно собранным и составленным турам. Аведис поделился, что справиться сейчас бывает не так уж и просто. Особенно, если учесть подорожавшее техническое обслуживание транспорта, которое повышает и стоимость тех же билетов и путёвок. Этого не всегда достаточно, чтобы «перекрыть собственные финансовые потребности». По тем же причинам приходится брать кредиты.
Что касается динамики спроса по сезонам, то спрос в принципе возникает в период глубокой осени и, как ранее уже отмечали, «берёт перерыв» на новогодние праздники. Самый пик — с мая по середину осени.
Надежда Горбачёва, представитель агентства, рассказала, что последние три года для туристического бизнеса прошли не без последствий, как и для всех подобных сфер. Однако, как уточнила она, «не бывает безвыходных ситуаций»:
«Все мы работаем в одной и той же среде, сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Поэтому говорить о том, что всё это прошло без последствий, было бы не совсем компетентно. Либо если кто-то не хочет давать реальную картину».
Специалист считает, что туризм пострадал более ощутимо, т. к. не является первостепенной необходимостью, как, к примеру, здравоохранение или потребность в питании и воде. К тому же, данный бизнес иллюстрирует показатель «более высоких доходов населения как индикатора хорошего жизненного уровня».
После закрытия границ, белгородского аэропорта, падения рубля и начала СВО туристический бизнес «не умер, а стал модифицироваться». Так, ещё в 2020 году активно начали развиваться путешествия внутри России, поэтому многие представители бизнеса успели подстроиться под новые реалии, чтобы его не потерять. «Те, кто хотел», — пояснила Надежда. Но и тут существовали трудности:
«Когда все привыкли путешествовать по разным странам, городам, летать в Европу, безусловно, отдых по России первое время воспринимался как „лучше ничего, чем так“. Но постепенно ситуацию приняли, потому что люди всё-таки хотят отдыхать и путешествовать. Клиенту всегда есть, что предложить, если ты грамотно понимаешь и слышишь его запрос».
Как заверили журналистку Бел.Ру по собственному опыту фирмы, заграничные туры сегодня имеют ценник в 70-100 тысяч рублей для одного человека. А приоритетным направлением обращающихся белгородцев внутри России является пляжный отдых. Немаловажным директор фирмы также считает «советский» менталитет — хотя бы раз «отвезти дитя к морю». Популярностью пользуются и теплоходные туры: по Золотому Кольцу, маршрут Москва — Питер и направление из Питера на север.
«Мы живём в области, где достаток населения можно назвать средним, несмотря на то, что есть и VIP-сегмент. Если до начала того же коронавируса жители могли позволить себе два отпуска и слетать весной или осенью в Европу, а летом — на море, то сейчас при тех же двух отпусках таким образом отдыхают в основном один раз. Из финансовых соображений».
Надежда Горбачёва, директор туристического агентства «Карта Путешествий»
Что касается ситуации, произошедшей с фирмами Александра Халаимова, то Надежда Горбачёва подтвердила слова коллеги из агентства «Весь Мир». Она считает, что было предсказуемо для людей, которые «работают в сфере не день и не два». Одним из тревожных звонков можно было считать также продажу туров на Новый год в тот же Таиланд по цене 75-80 тысяч с человека при условии, «что цены на человека начинались от 130 тысяч рублей».
Как сообщили в правительстве региона на запрос Бел.Ру, в последние три года туристический бизнес России столкнулся с проблемами из-за ограничений, связанных с пандемией и изменениями в международной политической обстановке. Однако, поясняется в ответе, ситуация предоставила новые возможности развития, поэтому все регионы активно работают над привлечением туристов и продвижением своего потенциала.
«Несмотря на непростую оперативную обстановку, Белгородская область не может находиться в стороне от этих тенденций. Регион определил для себя два вектора: постоянное присутствие туротрасли в информационном поле, формирование интереса и желания у потенциальных туристов посетить область при нормализации обстановки».
Правительство Белгородской области
Также из ответа следует, что на 10 января 2024 года в области зарегистрировано 256 действующих организаций, осуществляющих «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», в федеральном реестре туроператоров числится 27 юрлиц из Белгородской области. Также сообщили, что массовой ликвидации подобных организаций в период с 2023 года не наблюдалось.
По данным ЕГРЮЛ, которые предоставило редакции Бел.Ру управление, в Белгородской области зарегистрирована 71 организация со статусом «Деятельность туристических агентств и туроператоров», а за 2022–2023 годы ликвидированы 14 подобных юрлиц.
К тому же, на 12 февраля 2024 года в процессе исключения из ЕГРЮЛ находятся ещё две организации.
Как видим в итоге, ситуация в туристической отрасли Белгородской области действительно в последние годы непростая. Однако большинство игроков на рынке под неё подстраивается, ищет новые направления для развития и, в целом, держится на плаву и надеется на улучшение обстановки.
Проблемы же фирм Халаимова вызваны не только объективными причинами, но и, вероятно, неудачными управленческими решениями.