Роспотребнадзор: клиентам турфирмы Халаимова до сих пор не вернули деньги

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
С октября по декабрь 2023 года туристы заключили с ООО «Инста Тур» договоры по программам «Весь Кавказ», «Эльбрус одним словом», «Карельский Дед Мороз», «Новогодний тур на Пхукет», «Новый год в русском Дубае». Турфирма брала на себя обязательства забронировать и оплатить комплекс услуг, входящих в туристический продукт туроператора.
Напомним, что учредителем компании является Александр Халаимов. В декабре прошлого года он направил туристам уведомления о невозможности выполнить эти обязательства. При этом убытки заказчикам не были возмещены. Деньги, уплаченные по договорам, до настоящего момента туристам не вернули.
Региональный Роспотребнадзор намерен подать исковое заявление в суд в защиту прав и законных интересов потребителей. Ведомство предлагает туристам, пострадавшим от действий ООО «Инста Тур», присоединиться к исковым требованиям. Среди них — признание действий компании по заключению с потребителями договоров и одностороннему отказу незаконными. Также планируется взыскать с ООО «Инста Тур»:
Напомним, что ранее Халаимов объяснил скандал со своими турфирмами. Как утверждал бизнесмен, его подставили. Халаимов обещал вернуть деньги обратившимся за этим клиентам, а также заявил, что не занимался мошенничеством.