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Суд

Роспотребнадзор: клиентам турфирмы Халаимова до сих пор не вернули деньги

2 февраля 2024, 14:51
Фото: 1MI
Суд

Роспотребнадзор ищет белгородцев для подачи иска в суд на турфирму Халаимова

Ведомство предлагает пострадавшим туристам присоединиться к формированию заявления. С ООО «Инста Тур» намерены взыскать не только уплаченные на путёвки деньги, но и неустойку и компенсацию.

С октября по декабрь 2023 года туристы заключили с ООО «Инста Тур» договоры по программам «Весь Кавказ», «Эльбрус одним словом», «Карельский Дед Мороз», «Новогодний тур на Пхукет», «Новый год в русском Дубае». Турфирма брала на себя обязательства забронировать и оплатить комплекс услуг, входящих в туристический продукт туроператора.

Напомним, что учредителем компании является Александр Халаимов. В декабре прошлого года он направил туристам уведомления о невозможности выполнить эти обязательства. При этом убытки заказчикам не были возмещены. Деньги, уплаченные по договорам, до настоящего момента туристам не вернули.

Региональный Роспотребнадзор намерен подать исковое заявление в суд в защиту прав и законных интересов потребителей. Ведомство предлагает туристам, пострадавшим от действий ООО «Инста Тур», присоединиться к исковым требованиям. Среди них — признание действий компании по заключению с потребителями договоров и одностороннему отказу незаконными. Также планируется взыскать с ООО «Инста Тур»:

  • деньги, уплаченные по договорам,
  • причинённые убытки,
  • неустойку за нарушение срока возврата денег,
  • компенсацию за причинённый моральный вред,
  • штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Напомним, что ранее Халаимов объяснил скандал со своими турфирмами. Как утверждал бизнесмен, его подставили. Халаимов обещал вернуть деньги обратившимся за этим клиентам, а также заявил, что не занимался мошенничеством.

Счёт идёт на миллионы: сколько белгородский туроператор Халаимов должен клиентам?
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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Новости Белгорода#Турфирма#Белгород#Алина Харина#Александр Халаимов
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