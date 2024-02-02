Роспотребнадзор: клиентам турфирмы Халаимова до сих пор не вернули деньги

Напомним, что учредителем компании является Александр Халаимов. В декабре прошлого года он направил туристам уведомления о невозможности выполнить эти обязательства. При этом убытки заказчикам не были возмещены. Деньги, уплаченные по договорам, до настоящего момента туристам не вернули.