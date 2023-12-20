Дмитрий Андреев о ситуации с Халаимовым: «Я не скрываюсь и ничего не воровал»

Дмитрий Андреев уверяет, что за период в полтора года подобное точно бы вскрылось. Из-за пандемии, активных действий на СВО, объясняет мужчина, офисы не работали в среднем по три или по четыре месяца. Тех же продаж не было и по причине того, что закрылись некоторые страны и прекратил работу аэропорт в Белгороде.