Дмитрий Андреев о ситуации с Халаимовым: «Я не скрываюсь и ничего не воровал»

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Дмитрий Андреев, родственник Александра, который некогда работал с ним, рассказал журналистке Бел.Ру, что не работает ни в одной из турфирм Халаимова уже полтора года. Также он не знает и не может прокомментировать, что именно произошло и что бывший коллега «натворил за эти полтора года».
«Всё это время я общался с ним нормально, а то, что он сейчас говорит, как я продавал что-то и воровал деньги, — нет. Об этом он стал рассказывать где-то месяц назад, а так я общался с ним, приходил на все корпоративы, т. е. этого всего не было. Когда произошла эта ситуация, он придумал легенду».
Дмитрий Андреев, родственник Александра Халаимова и бывший сотрудник его турфирмы
На бирже криптовалюты, как утверждал в одном из свои постов Александр Халаимов, Дмитрий не торговал. Он объясняет:
«На фондовом рынке я торговал, да. Но только деньги там не „проигрывал“, а зарабатывал. Это официальный доход. И я платил с него налог нашему государству. Тому есть подтверждающие документы. Деньги полностью вложил в фирму. Этому также есть подтверждения. В самой переписке с Александром в том числе. Но он, видимо, решил таким образом выкрутиться. А так он должен деньги мне, моим родителям. Чтобы отречься от этих денег и не возвращать долги, решил легенду придумать».
Дмитрий Андреев уверяет, что за период в полтора года подобное точно бы вскрылось. Из-за пандемии, активных действий на СВО, объясняет мужчина, офисы не работали в среднем по три или по четыре месяца. Тех же продаж не было и по причине того, что закрылись некоторые страны и прекратил работу аэропорт в Белгороде.
«Когда Александр стал полностью управлять фирмой, прибыль выросла в разы. По факту сейчас должно быть всё хорошо, но нет. Говорят, что он в Турции, я не знаю, где он и как всё объяснить. В коронавирус я был ещё в фирме, мы прошли всё. И его, и СВО, и закрытые Турцию, Египет. Вот тогда и были самые большие проблемы. А сейчас он на плато. Бери, зарабатывай деньги, отдавай долги, радуйся жизни. В итоге — должен всем. У кого ни спроси, всем должен. Все некогда партнёры с ним уже не сотрудничают и говорят о нём не самые хорошие вещи».
Дмитрий Андреев, родственник Александра Халаимова и бывший сотрудник его турфирмы
Дмитрий Андреев заявил нашей журналистке, что вовсе не имеет ничего против официальных проверок. По этому поводу, как сам говорит, он не переживает и не боится. А то, что «Александр умеет придумывать и рассказывать неправду, все уже давно убедились».
«Я не скрываюсь, я и не скрывался. Я сейчас здесь, со всей его семьёй. Нахожусь с ними уже трое или четверо суток. Было бы странно, если бы я воровал деньги и не уехал отсюда. Живу с ними, пока ситуация не уладится. Потому что они переживают, им постоянно приходят угрозы. Сначала несколько дней они жили у меня. Почему Александр сам не находится со своей семьёй, мы не знаем».
Дмитрий Андреев, родственник Александра Халаимова и бывший сотрудник его турфирмы
Что касается угроз, которые поступают в адрес его семьи и семьи Халаимова, то Дмитрий ответил так:
«Сейчас, слава Богу, мы живём в более-менее цивилизованном обществе, поэтому угрожать — это глупая затея, которая влечёт за собой уголовную ответственность».
Ранее в соцсетях Александр Халаимов заявил, что Дмитрий Андреев занимает одну из главных строчек в списке причин, ставшей «двигателем» произошедшего скандала и жалоб клиентов турфирм. По его словам, Андреев уволился, оставив после себя «дыру» в кассе. Позже, пишет Халаимов, она оказалась в три раза больше первоначального предположения.