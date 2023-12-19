«Будет больше»: возврата денег от фирм Халаимова не добились не только белгородцы

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Журналистка Бел.Ру связалась с некоторыми из них, чтобы разобраться в возникшей неприятной ситуации.
Ольга из Москвы делится, что уже дважды ездила в туры от Халаимова — в Стамбул и Дубай. К тому же — с женой Халаимова в качестве фотографа.
«Сначала за компанию, с друзьями. В этот раз собиралась сама в Египет. Одна подруга — в Армению. По старой схеме перевод осуществлялся на карту. Накануне поездки обычно появляется чат. Этого не произошло. На сообщения Александр перестал отвечать и, видимо, вообще заблокировал».
Ольга, пострадавшая из Москвы
Татьяна, жительница Курской области, рассказала, что не в первый раз обращалась за услугами к владельцу туроператоров. Всё было хорошо, но не в этот раз. Женщина решила сделать подарок сестре, подруге и приобрела тур в Сочи со 2 по 6 января. Александр Халаимов, по словам женщины, спокойно и своевременно отвечал на организационные вопросы, но вчера перестал выходить на связь:
«Он меня уверял, что группа набрана, поездка состоится. Вчера он перестал выходить на связь вообще. Я написала менеджеру. Менеджер мне пишет, что с Александром больше не работает».
После поисков какой-либо информации курянка увидела в социальных сетях пост Татьяны из Старого Оскола с её историей. Жительницы Старого Оскола и Губкина организовали группу в мессенджере для всех, кто столкнулся с той же проблемой и потерял деньги. И продолжают искать новых людей, чтобы им помочь.
«Сколько я потом прочитала негатива — это ужас. Да, я потеряла 35 тысяч, но ведь есть люди, потерявшие больше ста тысяч. Пострадавших уже за сотню. И будет больше».
Татьяна, пострадавшая из Курской области
Также Татьяна оплатила 50% тура уже на майские праздники по раннему бронированию. К тому же на обоих договорах, которые заключались с турфирмой «Инста Тур», отсутствуют печати, что усложняет процесс обращения в правоохранительные органы. На днях, делится женщина, она займётся решением вопроса с фирмой в Курске. Однако, как рассказывают другие пострадавшие, в любой офис туроператоров Александра Халаимова попасть сейчас довольно сложно. Чаще всего они закрыты.
«Проблема ещё в том, что договор они не дают, если оплачено только 50%».
Татьяна, пострадавшая из Курской области
Белгородцы также обращались и к губернатору Белгородской области в комментариях под постом. На поступившую жалобу ответил белгородский оперштаб:
Также многие клиенты турфирм Халаимова получили сообщения с идентичным друг другу содержанием. В них говорится о приостановлении деятельности ООО «Инста Тур» на полгода и дальнейшей готовности гарантировать возвраты на индивидуальных условиях:
Как отмечают пострадавшие люди из регионов, деньги не всегда переводились на счёт компании. Не редкими они называют случаи, когда указанная сумма отправлялась на счета родственников и близких предпринимателя. К примеру, жены или сына. Также совершались сделки за наличный расчёт. К тому же — без письменного фиксирования акта передачи денежных средств.
Согласно сегодняшнему отчёту СПАРК по «Инста Тур», управление УФНС России по Белгородской области заморозило операции по счетам компании за «неуплату налогов, пени или штрафов».
Напомним, что многие белгородцы активно выразили своё негодование по поводу действий Александра Халаимова. Они подают жалобы в прокуратуру, обращаются за помощью в региональную организацию защиты прав потребителей и пытаются найти людей, которые также пострадали. Согласно сообщениям местных жителей, они не в состоянии вернуть свои деньги.
Журналистка Бел.Ру предприняла попытку связаться с Александром Халаимовым, чтобы уточнить ситуацию. Однако, она не смогла дозвониться. Впоследствии, Халаимов всё-таки вышел на связь. Когда его попросили прокомментировать ситуацию, он оставил лишь небольшое сообщение.