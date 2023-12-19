«Будет больше»: возврата денег от фирм Халаимова не добились не только белгородцы

Также Татьяна оплатила 50% тура уже на майские праздники по раннему бронированию. К тому же на обоих договорах, которые заключались с турфирмой «Инста Тур», отсутствуют печати, что усложняет процесс обращения в правоохранительные органы. На днях, делится женщина, она займётся решением вопроса с фирмой в Курске. Однако, как рассказывают другие пострадавшие, в любой офис туроператоров Александра Халаимова попасть сейчас довольно сложно. Чаще всего они закрыты.