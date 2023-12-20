Халаимов пообещал возобновить возвраты за оплаченные туры в течение двух недель

«К сожалению, вынужден Вам сообщить, что ООО „Инста Тур“ приостанавливает свою деятельность на шесть месяцев. Все возвраты и взятые ранее обязательства будут выполнены. К сожалению, общая экономическая ситуация и, в частности, общий негативный фон в Белгородской области (постоянные обстрелы, ДРГ и прочее) сильно повлияли на деятельность компании. Задержки с выплатами возвратов и отзывы в социальных сетях, как снежный ком, усугубили ситуацию. Компании нужна глубокая внутренняя реструктуризация, чтобы адаптироваться к условиям и вновь начать работать. Прошу отнестись с пониманием. Возврат готовы гарантировать на индивидуальных условиях. В течение двух недель возобновим возвраты».