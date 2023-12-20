Халаимов пообещал возобновить возвраты за оплаченные туры в течение двух недель

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Скандал вокруг турфирм Александра Халаимова длится уже несколько дней. Всё началось с отзывов в соцсетях, где люди утверждали, что директор компаний не возвращает средства за отмену оплаченных туров.
20 декабря стало известно, что один из офисов предпринимателя в Белгороде опечатала полиция. Накануне ситуацию прокомментировал глава региона Вячеслав Гладков. В ходе прямого эфира на Халаимова пожаловался житель региона. Губернатор заявил, что правоохранители разберутся и примут нужные меры.
Сам Халаимов утверждает, что его подставили. В соцсетях он рассказывает о том, что фирмы «Инста Тур» и «Инста Тур Белгород» временно прекратили свою работу на полгода. Он также уверяет, что не занимался мошенничеством и планирует вернуть все средства клиентам, которые обратились за возвратом.
Также 20 декабря клиенты начали получать от владельца турфирмы рассылку следующего содержания:
«К сожалению, вынужден Вам сообщить, что ООО „Инста Тур“ приостанавливает свою деятельность на шесть месяцев. Все возвраты и взятые ранее обязательства будут выполнены. К сожалению, общая экономическая ситуация и, в частности, общий негативный фон в Белгородской области (постоянные обстрелы, ДРГ и прочее) сильно повлияли на деятельность компании. Задержки с выплатами возвратов и отзывы в социальных сетях, как снежный ком, усугубили ситуацию. Компании нужна глубокая внутренняя реструктуризация, чтобы адаптироваться к условиям и вновь начать работать. Прошу отнестись с пониманием. Возврат готовы гарантировать на индивидуальных условиях. В течение двух недель возобновим возвраты».