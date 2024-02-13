Москва, Воронеж, Белгород: где президента предпочтут выбрать, проголосовав на дому?

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Белгородская область стала 10-й среди регионов, жители которых предпочитают дистанционное электронное голосование (ДЭГ) для участия в выборах президента. В десятке оказалась и соседняя Воронежская область. Лидирует по активности Московская область.
Как сообщили в Минцифры РФ, за две недели на ДЭГ записались 2 млн человек. Приём заявлений продолжается — их можно подавать до 23:59 по мск 11 марта. Выборы президента в стране пройдут 15–17 марта.
В декабре прошлого года стало известно, что белгородцам разрешат выбрать президента на дому. Соответствующее решение приняли в ЦИК. Это касалось тех регионов, которые попадают под обстрелы ВСУ.
В сентябре 2023 года в Белгородской области впервые применили электронное голосование. В прошлом году ДЭГ испытывали в Новооскольском горокруге.