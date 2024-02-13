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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Выборы

Москва, Воронеж, Белгород: где президента предпочтут выбрать, проголосовав на дому?

13 февраля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Выборы

Белгородская область вошла в десятку регионов по активности выбора ДЭГ

Белгородская область вошла в топ регионов по активности записи жителей на дистанционное электронное голосование. ДЭГ активно выбирают и жители соседней Воронежской области, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
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Выборы

Белгородская область стала 10-й среди регионов, жители которых предпочитают дистанционное электронное голосование (ДЭГ) для участия в выборах президента. В десятке оказалась и соседняя Воронежская область. Лидирует по активности Московская область.

Как сообщили в Минцифры РФ, за две недели на ДЭГ записались 2 млн человек. Приём заявлений продолжается — их можно подавать до 23:59 по мск 11 марта. Выборы президента в стране пройдут 15–17 марта.

В декабре прошлого года стало известно, что белгородцам разрешат выбрать президента на дому. Соответствующее решение приняли в ЦИК. Это касалось тех регионов, которые попадают под обстрелы ВСУ.

В сентябре 2023 года в Белгородской области впервые применили электронное голосование. В прошлом году ДЭГ испытывали в Новооскольском горокруге.

Электронное голосование на выборах может дойти до Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Выборы#Голосование#Президент россии#Белгород#Наталья Корявых#Воронежская область#ДЭГ
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