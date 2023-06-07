Электронное голосование на выборах может дойти до Белгородской области

Дистанционное электронное голосование в 2023 году может пройти в более чем 20 регионах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком. Один из кандидатов на внедрение ДЭГ — Белгородская область. В этом году здесь запланированы в том числе выборы в горсовет Белгорода.

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