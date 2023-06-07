Электронное голосование на выборах может дойти до Белгородской области

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Белгородской области в 2023 году может пройти дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Регион стал одним из 24 кандидатов. Заявки от субъектов РФ рассматривает Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ).
В этом году в числе прочего в Белгородской области запланированы дополнительные выборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу. Ранее досрочно прекратил полномочия депутат Михаил Несветайло.
Помимо этого, должны состояться выборы в горсовет Белгорода, советы депутатов Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Новооскольского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.
Всего же дистанционное электронное голосование должно пройти в 24 регионах. Изначально поступила 31 заявка, но семь субъектов РФ в итоге заявки отозвали.