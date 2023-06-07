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Электронное голосование на выборах может дойти до Белгородской области

7 июня 2023, 12:13
Фото: 1MI
Дистанционное электронное голосование в 2023 году может пройти в более чем 20 регионах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком. Один из кандидатов на внедрение ДЭГ — Белгородская область. В этом году здесь запланированы в том числе выборы в горсовет Белгорода.
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Выборы

В Белгородской области в 2023 году может пройти дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Регион стал одним из 24 кандидатов. Заявки от субъектов РФ рассматривает Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ).

В этом году в числе прочего в Белгородской области запланированы дополнительные выборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу. Ранее досрочно прекратил полномочия депутат Михаил Несветайло.

Помимо этого, должны состояться выборы в горсовет Белгорода, советы депутатов Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Новооскольского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.

Всего же дистанционное электронное голосование должно пройти в 24 регионах. Изначально поступила 31 заявка, но семь субъектов РФ в итоге заявки отозвали.

Какие выборы пройдут в Белгородской области в 2023 году
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#Инна Рогова#Дистанционное электронное голосование#Электронное голосование#Цик#Избирком#Выборы#Дума#Горсовет#Белгородская область
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