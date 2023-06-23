Не Шебекино, не Валуйки: где в Белгородской области смогут проголосовать удалённо

В Белгородской области впервые применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В этом году его внедрят в Новооскольском горокруге, сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев. По его словам, местные жители смогут проголосовать как обычным способом, так и удалённо.