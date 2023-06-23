Не Шебекино, не Валуйки: где в Белгородской области смогут проголосовать удалённо

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В Белгородской области впервые применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В этом году его внедрят в Новооскольском горокруге, сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев. По его словам, местные жители смогут проголосовать как обычным способом, так и удалённо.
В этом году, согласно графику избиркома, в Новооскольском горокруге пройдут выборы в местный совет депутатов.
Глава областного избиркома Игорь Лазарев заявил, что рассматривался вариант внедрить дистанционное электронное голосование в приграничье: в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском горокругах, пишет «Белпресса». Однако его в итоге исключили из-за возможных проблем с интернетом.
Белгородская область, напомним, была одним из 24 кандидатов на тестирование дистанционного электронного голосования. Помимо выборов в горсовет Белгорода, местные советы депутатов, состоятся и довыборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12.
Что касается приграничья, голосование уже перенесли в Журавлёвке Белгородского района из-за действующего режима ЧС, а также в Шебекинском горокруге из-за сложной оперативной обстановки.
Единый день голосования в 2023 году запланирован на 10 сентября.