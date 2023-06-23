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Не Шебекино, не Валуйки: где в Белгородской области смогут проголосовать удалённо

23 июня 2023, 06:45
Фото: 1MI

Дистанционное электронное голосование впервые применят на белгородских выборах

В сентябре 2023 года в регионе впервые применят дистанционное электронное голосование. Уже назван муниципалитет, в котором применят эту практику. Как оказалось, ДЭГ первыми протестируют вовсе не жители приграничья.
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Выборы

В Белгородской области впервые применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В этом году его внедрят в Новооскольском горокруге, сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев. По его словам, местные жители смогут проголосовать как обычным способом, так и удалённо.

В этом году, согласно графику избиркома, в Новооскольском горокруге пройдут выборы в местный совет депутатов.

Глава областного избиркома Игорь Лазарев заявил, что рассматривался вариант внедрить дистанционное электронное голосование в приграничье: в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском горокругах, пишет «Белпресса». Однако его в итоге исключили из-за возможных проблем с интернетом.

Белгородская область, напомним, была одним из 24 кандидатов на тестирование дистанционного электронного голосования. Помимо выборов в горсовет Белгорода, местные советы депутатов, состоятся и довыборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12.

Что касается приграничья, голосование уже перенесли в Журавлёвке Белгородского района из-за действующего режима ЧС, а также в Шебекинском горокруге из-за сложной оперативной обстановки.

Единый день голосования в 2023 году запланирован на 10 сентября.

Белгородский избирком решил отложить выборы в Шебекинском горокруге
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#Инна Рогова#Выборы#Дистанционное электронное голосование#ДЭГ#Голосование#Избирком#Общество#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Игорь лазарев#Андрей Гриднев
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