Белгородцам разрешат выбрать президента на дому

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Белгородцам на выборах президента в марте разрешат голосовать на придомовых территориях. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ).
Голосование у дома будет применяться в тех регионах, которые попадают под обстрелы. Речь идёт не только о Белгородской, но и о Брянской и Курской областях, а также ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
«Это небольшой масштаб, но для людей, которые там живут, это невероятно важно», — заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Президентские выборы в следующем году займут три дня. Голосование пройдёт с 15 по 17 марта.
Напомним, что в 2023 году Белгородская область стала участником эксперимента по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).