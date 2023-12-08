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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Выборы

Белгородцам разрешат выбрать президента на дому

8 декабря 2023, 09:59
Фото: 1MI
Выборы

ЦИК утвердила трёхдневные выборы президента

Голосование на придомовых территориях разрешили в семи регионах, которые попадают под обстрелы ВСУ. В их числе — Белгородская область, сообщает РИА «Новости». Выборы тем временем займут три дня.
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Выборы

Белгородцам на выборах президента в марте разрешат голосовать на придомовых территориях. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ).

Голосование у дома будет применяться в тех регионах, которые попадают под обстрелы. Речь идёт не только о Белгородской, но и о Брянской и Курской областях, а также ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Это небольшой масштаб, но для людей, которые там живут, это невероятно важно», — заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Президентские выборы в следующем году займут три дня. Голосование пройдёт с 15 по 17 марта.

Напомним, что в 2023 году Белгородская область стала участником эксперимента по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).

Стала известна дата выборов президента России
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