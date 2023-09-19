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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

в горсовете Белгороде выбрали председателя

Выборы председателя горсовета Белгорода нового созыва прошли без неожиданностей

19 сентября 2023, 12:42
Фото: кадр из трансляции горсовета
в горсовете Белгороде выбрали председателя

Вадим Радченко снова стал председателем Белгородского городского совета

На первом заседании горсовета депутаты выбрали председателя. Радченко получил подавляюще большинство голосов.
Сюжет
Выборы

Седьмой созыв депутатского корпуса областного центра на первом заседании выбрали председателя. Претендентов было двое — Вадим Радченко, который уже председательствовал и в прошлом созыве, и Константин Салов. Из 36 проголосовавших депутатов 34 голоса получил Радченко, кандидатуру Салова предпочли только два народных избранника.

Выборы в Белгородский городской совет прошли с 8 по 10 сентября. По всем одномандатным округам победы одержали представители партии «Единая Россия». Большинство голосов партия власти получила и по единым списком. Тем не менее, в горсовет, пусть и в минимальном числе, вошли представители всех участвовавших в выборах партий. Кроме «Единой России» это были КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду» и «Партия пенсионеров».

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