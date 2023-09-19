Выборы председателя горсовета Белгорода нового созыва прошли без неожиданностей

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
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Updated Сегодня, 12:44
Седьмой созыв депутатского корпуса областного центра на первом заседании выбрали председателя. Претендентов было двое — Вадим Радченко, который уже председательствовал и в прошлом созыве, и Константин Салов. Из 36 проголосовавших депутатов 34 голоса получил Радченко, кандидатуру Салова предпочли только два народных избранника.
Выборы в Белгородский городской совет прошли с 8 по 10 сентября. По всем одномандатным округам победы одержали представители партии «Единая Россия». Большинство голосов партия власти получила и по единым списком. Тем не менее, в горсовет, пусть и в минимальном числе, вошли представители всех участвовавших в выборах партий. Кроме «Единой России» это были КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду» и «Партия пенсионеров».