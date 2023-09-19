Выборы председателя горсовета Белгорода нового созыва прошли без неожиданностей

Выборы в Белгородский городской совет прошли с 8 по 10 сентября. По всем одномандатным округам победы одержали представители партии «Единая Россия». Большинство голосов партия власти получила и по единым списком. Тем не менее, в горсовет, пусть и в минимальном числе, вошли представители всех участвовавших в выборах партий. Кроме «Единой России» это были КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду» и «Партия пенсионеров».