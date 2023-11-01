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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Текущая обстановка не помешает провести выборы президента в Белгородской области

«Не вижу проблем с форматом»: Гладков — о выборах президента в Белгородской области

1 ноября 2023, 06:52
Фото: Midjourney

Текущая обстановка не помешает провести выборы президента в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков считает, что риски отмены президентских выборов в Белгородской области на текущий момент отсутствуют. Регион готовится к такому же формату, которых действует в других областях России, рассказал он «Известиям».
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Выборы

Губернатор Вячеслав Гладков считает, что проблем в организации выборов президента РФ на территории Белгородской области нет. По крайней мере, исходя из текущей обстановки.

По словам главы региона, на сегодняшний день, учитывая обстановку, он не видит проблем с форматом голосования. Пока Белгородская область готовится к тому формату, который действует в других субъектах РФ.

На сегодня, исходя из той обстановки, которая есть, я не вижу проблем с форматом голосования. Надеюсь, что эта ситуация будет и весной. Мы готовимся к тому формату, который у нас действует на территории других регионов РФ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее в ЦИК напомнили, что выборы в Шебекинском горокруге и Журавлёвке решили отложить. Голосование перенесли в связи с режимом повышенной готовности.

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