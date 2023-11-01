«Не вижу проблем с форматом»: Гладков — о выборах президента в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Губернатор Вячеслав Гладков считает, что проблем в организации выборов президента РФ на территории Белгородской области нет. По крайней мере, исходя из текущей обстановки.
По словам главы региона, на сегодняшний день, учитывая обстановку, он не видит проблем с форматом голосования. Пока Белгородская область готовится к тому формату, который действует в других субъектах РФ.
На сегодня, исходя из той обстановки, которая есть, я не вижу проблем с форматом голосования. Надеюсь, что эта ситуация будет и весной. Мы готовимся к тому формату, который у нас действует на территории других регионов РФ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области