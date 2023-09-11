Выборы в горсовет Белгорода прошли без нарушений

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Выборы в белгородский горсовет прошли без нарушений и признаны состоявшимися. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов.
Участие в голосовании приняли 25,52% избирателей. Большинство голосов получила «Единая Россия» — 54,2%. Кандидаты от партии одержали победу во всех 27 одномандатных избирательных округах.
По итогам голосования в горсовет пройдут шесть партий. Большинство мест у «Единой России» — 33. Также в городском совете будут два депутата от КПРФ, по одному от партий «Коммунисты России», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Партия пенсионеров».
Добавим, что мэрия занималась организационными вопросами. Это предоставление помещений для голосования, обеспечение антитеррористической и противопожарной защищённости.
Ранее горсовет уже публиковал предварительные итоги выборов в горсовет Белгорода. Помимо этого, стали известны имена 27 депутатов по одномандатным округам.