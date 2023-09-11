Выборы в горсовет Белгорода прошли без нарушений

По итогам голосования в горсовет пройдут шесть партий. Большинство мест у «Единой России» — 33. Также в городском совете будут два депутата от КПРФ, по одному от партий «Коммунисты России», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Партия пенсионеров».