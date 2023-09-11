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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Выборы

Выборы в горсовет Белгорода прошли без нарушений

11 сентября 2023, 15:02
Фото: 1MI
Выборы
Участие в голосовании за депутатов городского совета приняло более 25% избирателей. По итогам проходят шесть партий, но большинство мест останется за «Единой Россией», сообщили в горадминистрации.
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Выборы

Выборы в белгородский горсовет прошли без нарушений и признаны состоявшимися. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов.

Участие в голосовании приняли 25,52% избирателей. Большинство голосов получила «Единая Россия» — 54,2%. Кандидаты от партии одержали победу во всех 27 одномандатных избирательных округах.

По итогам голосования в горсовет пройдут шесть партий. Большинство мест у «Единой России» — 33. Также в городском совете будут два депутата от КПРФ, по одному от партий «Коммунисты России», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Партия пенсионеров».

Добавим, что мэрия занималась организационными вопросами. Это предоставление помещений для голосования, обеспечение антитеррористической и противопожарной защищённости.

Ранее горсовет уже публиковал предварительные итоги выборов в горсовет Белгорода. Помимо этого, стали известны имена 27 депутатов по одномандатным округам.

Стали известны предварительные итоги довыборов в Белгородскую областную думу
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