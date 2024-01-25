Что дорожает в Белгородской области в 2024 году

Узнали журналисты Бел.Ру у эксперта, что на сегодняшний день происходит на рынке недвижимости в Белгороде. Специалист отметил, что, несмотря на СВО и неоднократные обстрелы, квартиры в областном центре выросли в цене. К примеру, есть варианты за 80 тысяч рублей за «квадрат», а порой стоимость доходит до 250 тысяч рублей за кв. м. Подробнее о ситуации в нашем материале.