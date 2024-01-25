Что дорожает в Белгородской области в 2024 году

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В прошлом году в ходе оперативного совещания стало известно, что в Белгородской области тарифы ЖКХ могут увеличиться на 12,5% с возможным отклонением 3% по районам.
Данное предложение региональные власти направили антимонопольщикам. Свой процент правительство аргументировало инфляцией в размере 7,2%.
Позже стало известно, что окончательный индекс повышения цен на услуги ЖКХ составит 11% с максимальным отклонением 3% по муниципалитетам. Как отметила руководитель регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов Наталья Косилова, увеличение коснётся только оплаты коммунальных услуг и не затронет жилищных.
При этом в Белгородской области с 1 января текущего года на 4,7% увеличился тариф по минимальному взносу за проведение капремонта. Как сообщил министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, это связано с инфляцией и ростом цен на строительные материалы.
Стоимость проезда в Белгородской области не увеличивается, но с 1 января текущего года в работу общественного транспорта областного центра и района внесли изменения. К примеру, к Юго-Западным микрорайонам 2.1, 2.2 и 2.4/2.5 будет курсировать шесть маршрутов. Пассажиры смогут уехать на вокзал и добраться до аэропорта. Также появился новый маршрут №137, который соединит «Энергомаш», сады «Смородинка» и Шагаровку.
Внесли изменения в путь следования автобуса №21, а на 16 маршрутах добавили автобусы. Кроме этого, в текущем году задействуют 14 новых остановок.
Отвечать за перевозку пассажиров будут шесть организаций. Среди них ЕТК, «Белгородский пассажирский транспорт», «Маршрут», «Городские пассажирские перевозки», «Экспресс-автологистик».
А вот проезд в пригородных поездах с 2024 года подорожал. Об этом ранее проинформировали в региональном минтрансе. Теперь пассажиры будут платить за проезд по тарифу 24 рубля за десятикилометровую зону. Ранее он составлял 21,7 рубля.
По информации Росстата, с 10 по 15 января в России куриные яйца подешевели на 0,2%. При этом с 1 по 9 января на данный продукт наблюдался рост цен. Стоит отметить, что в 2023 году яйца подорожали в 1,6 раза. К примеру, только за последний месяц ушедшего года стоимость увеличилась на 18,2%.
В Минсельхозе сообщили, что динамика стоимости яиц в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценкам экспертов, подобный тренд сохранится в ближайшей перспективе.
На снижение стоимости повялило падение спроса после праздников и «насыщение рынка дополнительными объёмами продукции». В последнем случае речь идёт о поставках яиц из Турции и Азербайджана.
Эксперты Росстата также сообщили, что в России с 10 по 15 января снизились потребительские цены на куриное мясо (на 0,9%), свинину, сосиски, сардельки, макаронные изделия (0,2%). При этом подорожали огурцы (3,0%), помидоры (2,0%), бананы (1,5%), консервы для детского питания (0,8%).
Узнали журналисты Бел.Ру у эксперта, что на сегодняшний день происходит на рынке недвижимости в Белгороде. Специалист отметил, что, несмотря на СВО и неоднократные обстрелы, квартиры в областном центре выросли в цене. К примеру, есть варианты за 80 тысяч рублей за «квадрат», а порой стоимость доходит до 250 тысяч рублей за кв. м. Подробнее о ситуации в нашем материале.
Для начала стоит отметить, что в итоговом рейтинге регионов России регион занял 14-е место. Белгородская область набрала 58,8 балла. Показатель рассчитывался по качеству жизни в регионе, материальному благополучию населения, социально-экономическому положению, рынку труда, научно-технологическому развитию и уровню ЗОЖ среди местных жителей.
За 2023 год в областном центре на вторичном рынке подорожали малогабаритные квартиры. Рост стоимости коснулся как квадратного метра (на 7,4%), так и самого жилья до 32 кв. метров в целом (на 8,8%). Стоимость «квадрата» в малогабаритке на вторичном рынке составила более чем 107 тысяч рублей.
Специалисты рассказали Бел.Ру, что в период новогодних праздников в стоимости прибавили все направления для отдыха. Отмечалась тенденция роста как на туры по России, так и за границу.
Особенно подорожали на новогодние праздники курорты Таиланда, Шри-Ланки, Мальдив, Сейшел. Ощущалось увеличение стоимости туров и внутри страны по сравнению с 2022 годом. С чем был связан рост, можно узнать в нашем материале.
Кроме яиц и огурцов, подорожали к концу прошлого года и ряд продуктов. Это печенье, горох и фасоль, сметана, карамель, говядина, хлеб, яблоки, сыры твёрдые. Также увеличилась стоимость молока, творога, свинины и масла. А вот ряд продуктов можно было купить дешевле. Это сахар, морковь, маргарин, вермишель, соль и картофель.
В областном правительстве Бел.Ру рассказали, что основная причина роста цен на товары — это увеличение затрат производителей. В том числе на изменение себестоимости производства повлияло изменение ключевой ставки Банка России. Это повлекло удорожание кредитных продуктов производителей. Подробности по ссылке.