Подорожают, как и яйца? Что будет с ценами на бананы из-за войны с мафией в Эквадоре

Пока сложностей с поставками фрукта в Россию нет. Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что основными импортируемыми фруктами из Эквадора в Россию являются бананы и ананасы. Всего в прошлом году в Россию поставили 1,3 млн тонн бананов и 723 тонны ананасов.