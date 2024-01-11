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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Подорожают, как и яйца? Что будет с ценами на бананы из-за войны с мафией в Эквадоре

Подорожают, как и яйца? Что будет с ценами на бананы из-за войны с мафией в Эквадоре

11 января 2024, 13:06
Фото: 1MI
В стране-экспортёре Эквадоре начались беспорядки. Как это повлияет на поставки бананов и их стоимость? Белгородцы предположили, что следует ожидать подорожания.

Несколько дней назад в Эквадоре произошла серия нештатных событий, связанных с заключёнными в пяти тюрьмах страны. В результате этих инцидентов руководители крупных преступных групп были освобождены из заключения. Продолжаются вооружённые столкновения. Власти вынуждены были ввести режим внутреннего вооружённого конфликта для наведения порядка и восстановления стабильности в стране.

На фоне беспорядков в южноамериканской стране в России заговорили о возможных перебоях в поставке бананов. Забеспокоились и белгородцы. Читатель Бел.Ру Максим поинтересовался: «Не произойдёт ли как с ценами на яйца?».

Президент Ассоциации импортёров плодоовощной продукции Ирина Норина сообщила РБК, что импортёры России начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов. Она добавила, что беспорядки в Эквадоре повлекли временную приостановку работы портов, отмену выдачи контейнеров, срыв доставки картона и отмену среза бананов производителями.

При этом исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар заявил, что несмотря на неспокойную обстановку в стране поставки бананов не прерывались. Все порты и судоходные линии продолжают работать в штатном режиме.

Пока сложностей с поставками фрукта в Россию нет. Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что основными импортируемыми фруктами из Эквадора в Россию являются бананы и ананасы. Всего в прошлом году в Россию поставили 1,3 млн тонн бананов и 723 тонны ананасов.

Журналисты Бел.Ру изучили стоимость бананов в различных торговых сетях. К примеру, по состоянию на 11 января в «Самокате» за четыре банана выставили цену в 159 рублей, в «Магните» килограмм стоит 130 рублей, а в «Ленте» — от 260 до 280 рублей.

Фото: скриншоты с сайтов торговых сетей
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