Подорожание услуг ЖКХ в 2024 году: что ожидать жителям Белгородской области

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
В начале октября на оперативном совещании правительства Белгородской области сообщили, что тарифы ЖКХ могут вырасти с 1 июля 2024 года на 12,5% с возможным отклонением 3% по муниципалитетам. На тот момент максимальный индекс роста цен на коммуналку мог быть больше 15%.
Предложение белгородские власти направили в ФАС России. Такой процент они объяснили годовой инфляцией, подскочившей до 7,2%. Несмотря на то, что это были прогнозы, власти отметили, что по отклонению в 3% к платёжке для средней белгородской семьи добавится не больше 100 рублей при самом неблагоприятном исходе.
14 ноября на брифинге назвали окончательный индекс повышения цен на услуги ЖКХ. Летом следующего года коммунальные услуги станут дороже на 11% с максимальным отклонением 3% по районам и округам. Начальник регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов пояснила, что речь идёт только об увеличении оплаты коммунальных услуг и не касается жилищных, таких как содержание помещения.
Соответственно, цены вырастут на: водоснабжение и водоотведение, электроэнергию, газоснабжение, обращение с ТКО и отопление. За теми, кто имеет льготы на оплату коммуналки, эти преимущества остаются:
«Для льготников сохраняются льготы по действующим федеральным и региональным правовым актам. Также предусмотрена субсидия для тех категорий граждан, у которых в совокупности сумма оплаты коммунальных услуг превышает 22% от совокупного дохода».
Наталья Косилова, начальник регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов
На брифинге также рассказали, что правительство РФ утвердило индексы изменения размера оплаты граждан за коммунальные услуги на следующие пять лет — с 2024 по 2028 годы. Но что касается 2025–2028 годов, Косилова точные индексы не назвала, лишь упомянула, что максимальное отклонение может достигнуть 2,1% по муниципалитетам.
Окончательные тарифы, которые начнут действовать с 1 июля следующего года, обещают огласить не позднее 20 декабря. Они будут опубликованы на сайтах управления и правительства региона.
Итак, в Белгородской области коммуналка подрастёт на 11, максимум 14%. А что же в других регионах, например, у соседей? Наталья Косилова ответила честно — в Воронеже и Брянске меньше. Несмотря на то, что первый — это город-миллионник, там коммуналка подорожает на 9,8% (кстати, ранее в Белгородской области прогнозировали повышение только на 9,9% при инфляции в 4,9%). А в Брянске индекс роста цен на ЖКХ будет 10,5%.
Но чиновница добавила, что есть регионы, в которых этот показатель будет больше 15%. Только какие конкретно — не сказала. В Курской области коммуналка подорожает всего на 9,5%, в Липецкой области индекс — 9,6%, а у Тамбова — 10%. В субъектах подальше самые низкие показатели у Хакасии, Чукотки и Магаданской области — 4 и 4,9% у последних двух соответственно.
В Москве и Челябинске цены на коммуналку вырастут так же, как и в Белгороде — на 11%. А вот выше чем в Белгородской области тарифы ЖКХ поднимутся в Калининградской области, Северной Осетии и Забайкальском крае. Это регионы, в которых самые высокие индексы — 13, 13,7 и 15% соответственно.
11% — окончательное среднее значение, которое начнёт действовать по региону с 1 июля 2024 года. Вместе с этим, как рассказала Наталья Косилова, управление по государственному регулированию цен и тарифов начнёт проводить мониторинги в районах и округах Белгородской области.
Это значит, что если в какой-то платёжке цены вырастут хотя бы на 0,1% больше, чем 11% (без учёта отклонения), то плательщику обязаны возместить то, что ему пришлось переплатить.
Как итог, в Белгородской области выросли цены на коммунальные услуги меньше, чем прогнозировалось, но всё равно больше, чем в соседних регионах. Профильное управление связывает это с ростом цен на товары и услуги, которые входят в структуру себестоимости регулируемых организаций, а также с тем, что работникам ресурсоснабжающих организаций индексировали зарплаты.
А мы напомним, недавно губернатору Гладкову пожаловались на то, что этой зимой будет некому работать на коммунальной технике — вакансий много, откликов мало, зарплаты невысокие. Глава региона ответил, что это обычное дело и главное — отсутствие жалоб на качество работы коммунальщиков.