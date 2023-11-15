Подорожание услуг ЖКХ в 2024 году: что ожидать жителям Белгородской области

Итак, в Белгородской области коммуналка подрастёт на 11, максимум 14%. А что же в других регионах, например, у соседей? Наталья Косилова ответила честно — в Воронеже и Брянске меньше. Несмотря на то, что первый — это город-миллионник, там коммуналка подорожает на 9,8% (кстати, ранее в Белгородской области прогнозировали повышение только на 9,9% при инфляции в 4,9%). А в Брянске индекс роста цен на ЖКХ будет 10,5%.