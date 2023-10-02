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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

Квитанция ЖКХ

Стало известно, на сколько в Белгородской области могут подорожать услуги ЖКХ

2 октября 2023, 08:07
Фото: Нейросеть / 1MI
Квитанция ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти в Белгородской области на 12,5% в 2024 году

В среднем, с 1 июля 2024 года цена на все коммунальные услуги может вырасти на 12,5%. Цифры назвали на еженедельном оперативном совещании правительства по прогнозу Минэкономразвития страны.
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ЖКХ

Начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов области Наталья Косилова сообщила, что в 2024 году индекс роста размера оплаты за коммунальные услуги по Белгородской области может составить 12,5%. Это означает, что в среднем по региону «коммуналка» может подорожать не больше, чем на это значение. Но в отдельных районах и округах возможно отклонение на 3%, то есть где-то цены на услуги ЖКХ вырастут более чем на 15%. Такое предложение региональные власти направили в ФАС России.

Откуда появились такие цифры? А здесь вмешалась инфляция. Ранее коммунальные услуги могли стать дороже на 9,9%, так как до 1 августа рассчитывали на среднегодовую инфляцию 4,9% в следующем году. Но так как последний показатель увеличился до 7,2%, то и увеличение цен на ЖКХ решили пересчитать — отсюда появились 12,5% в 2024 году.

В правительстве области отметили, что эти цифры носят прогнозный характер, а окончательное решение ФАС будет только через месяц — 1 ноября.

Напомним, по итогам августа в Белгородской области среднегодовая инфляция достигла 4,37%. Однако, в сфере услуг годовой прирост цен снизился до 7,51% за месяц за счёт того, что в июле не было традиционного повышения стоимости услуг ЖКХ.

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