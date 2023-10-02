Стало известно, на сколько в Белгородской области могут подорожать услуги ЖКХ

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов области Наталья Косилова сообщила, что в 2024 году индекс роста размера оплаты за коммунальные услуги по Белгородской области может составить 12,5%. Это означает, что в среднем по региону «коммуналка» может подорожать не больше, чем на это значение. Но в отдельных районах и округах возможно отклонение на 3%, то есть где-то цены на услуги ЖКХ вырастут более чем на 15%. Такое предложение региональные власти направили в ФАС России.
Откуда появились такие цифры? А здесь вмешалась инфляция. Ранее коммунальные услуги могли стать дороже на 9,9%, так как до 1 августа рассчитывали на среднегодовую инфляцию 4,9% в следующем году. Но так как последний показатель увеличился до 7,2%, то и увеличение цен на ЖКХ решили пересчитать — отсюда появились 12,5% в 2024 году.
В правительстве области отметили, что эти цифры носят прогнозный характер, а окончательное решение ФАС будет только через месяц — 1 ноября.
Напомним, по итогам августа в Белгородской области среднегодовая инфляция достигла 4,37%. Однако, в сфере услуг годовой прирост цен снизился до 7,51% за месяц за счёт того, что в июле не было традиционного повышения стоимости услуг ЖКХ.