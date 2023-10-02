Стало известно, на сколько в Белгородской области могут подорожать услуги ЖКХ

Начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов области Наталья Косилова сообщила, что в 2024 году индекс роста размера оплаты за коммунальные услуги по Белгородской области может составить 12,5%. Это означает, что в среднем по региону «коммуналка» может подорожать не больше, чем на это значение. Но в отдельных районах и округах возможно отклонение на 3%, то есть где-то цены на услуги ЖКХ вырастут более чем на 15%. Такое предложение региональные власти направили в ФАС России.