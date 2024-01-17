«Тенденция на спад»: белгородские хоккеисты дважды проиграли саратовскому «Кристаллу»

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Вчера, 16 января, у МХК «Белгород» прошла вторая встреча с саратовским хоккейным клубом «Кристалл», которая закончилась поражением первых. Матч завершился со счётом 2:5 в пользу противника. Среди белгородских хоккеистов шайбы забросили Лунин и Карелов.
Главный тренер белгородской команды Алексей Романов отметил, что у хоккеистов «посленовогодняя тенденция на спад».
Вчера [15 января — прим. ред.] мы начали игру неплохо, после чего соперник добавил во всех компонентах, а мы, наоборот, сбавили, поверили, что уже выиграли — получили закономерный результат. Сегодня настраивались по-новому, перетасовали звенья, так как нужно было что-то менять. К сожалению, до ребят опять не дошло, что играть нужно на победу, результат почти такой же, как накануне.
Алексей Романов
Отметим, что первая встреча хоккеистов с «Кристаллом», произошедшая 15 января, также закончилась победой противника: счёт составил 3:5.
11 и 12 января белгородцы поборолись за победу с воронежским клубом «ЭкоНива»: в первую встречу белгородская команда выиграла, однако во второй потерпела поражение.