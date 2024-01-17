Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Хоккей

«Тенденция на спад»: белгородские хоккеисты дважды проиграли саратовскому «Кристаллу»

17 января 2024, 10:54
Фото: vk.com/club8075812
Хоккей

Вторая встреча с «Кристаллом» для белгородских хоккеистов закончилась поражением

15 и 16 января белгородские хоккеисты встретились с саратовским «Кристаллом». Первая и вторая встречи закончились проигрышем белгородцев. Подробности сообщили в официальной группе МХК «Белгород».
Сюжет
Хоккей

Вчера, 16 января, у МХК «Белгород» прошла вторая встреча с саратовским хоккейным клубом «Кристалл», которая закончилась поражением первых. Матч завершился со счётом 2:5 в пользу противника. Среди белгородских хоккеистов шайбы забросили Лунин и Карелов.

Главный тренер белгородской команды Алексей Романов отметил, что у хоккеистов «посленовогодняя тенденция на спад».

Вчера [15 января — прим. ред.] мы начали игру неплохо, после чего соперник добавил во всех компонентах, а мы, наоборот, сбавили, поверили, что уже выиграли — получили закономерный результат. Сегодня настраивались по-новому, перетасовали звенья, так как нужно было что-то менять. К сожалению, до ребят опять не дошло, что играть нужно на победу, результат почти такой же, как накануне.
Алексей Романов

Отметим, что первая встреча хоккеистов с «Кристаллом», произошедшая 15 января, также закончилась победой противника: счёт составил 3:5.

11 и 12 января белгородцы поборолись за победу с воронежским клубом «ЭкоНива»: в первую встречу белгородская команда выиграла, однако во второй потерпела поражение.

После уверенной победы — разгром: белгородцы проиграли воронежским хоккеистам
Узнать подробнее
Читайте также:
Реванш взят: белгородские «львы» разгромили оренбургский «Нефтяник»Уверенная победа: МХК «Белгород» обыграла одного из лидеров НМХЛЧем кормят хоккеистов МХК «Белгород»?
#Белгородская область#Спорт#Хоккей#Мхк белгород#Белгород#Александра Склярова#МХК "Кристалл"
Подпишитесь
В Белгороде задержали ещё одного участника банды, нападавшей на прохожих
Сегодня, 12:17
Долгий срок? Какое наказание может грозить нападавшим на белгородцев подросткам
Сегодня, 12:35
Что известно о банде парней, избивавших жителей Белгорода?
Сегодня, 10:15
Отчим отмазывает? Подросток ударил мужчину — пришлось делать трепанацию черепа
Сегодня, 10:30
Жители белгородского села временно остались без света после обстрела ВСУ
Сегодня, 11:47
В минобре объяснили ситуацию с анкетами для родителей школьников и детсадовцев
Сегодня, 11:02