Уверенная победа: МХК «Белгород» обыграла одного из лидеров НМХЛ

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Молодёжная хоккейная команда «Белгород» одержала уверенную победу над «ЭкоНивой». Матч проходил в Боброве 11 января. Белгородский клуб пока проводит домашние встречи на площадках соперников — из-за оперативной обстановки.
Матч состоялся на льду дворца имени Вячеслава Фетисова. Завершилась встреча счётом 3:1. Героем игры стал голкипер из «Белгорода» Илья Фирсов. Он отразил 61 бросок. Забросить шайбы в ворота воронежцев удалось Владиславу Филиппову, Николаю Воропаеву и Роберту Алиеву.
После этой победы белгородцы стали шестыми в турнирной таблице, набрав 31 очко. В тройке лидеров расположились кирово-чепецкая «Олимпия» (51), мичуринский «Тамбов» (50) и «ЭкоНива-Бобров».
«Белгород» сегодня, 12 января, сыграет ещё одну игру в Боброве.
Добавим, что белгородские волейболисты из «Белогорья», напротив, терпят поражения в Сибири. На днях «львы» уступили «Енисею» в Красноярске.