Уверенная победа: МХК «Белгород» обыграла одного из лидеров НМХЛ

Матч состоялся на льду дворца имени Вячеслава Фетисова. Завершилась встреча счётом 3:1. Героем игры стал голкипер из «Белгорода» Илья Фирсов. Он отразил 61 бросок. Забросить шайбы в ворота воронежцев удалось Владиславу Филиппову, Николаю Воропаеву и Роберту Алиеву.