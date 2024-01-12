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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Хоккей

Уверенная победа: МХК «Белгород» обыграла одного из лидеров НМХЛ

12 января 2024, 12:51
Фото: vk.com/club8075812
Хоккей

Белгородские хоккеисты обыграли бобровскую «ЭкоНиву»

Игра между белгородцами и командой из Боброва состоялась накануне. Героем встречи стал голкипер Илья Фирсов, пишет «Комсомольская правда».
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Хоккей

Молодёжная хоккейная команда «Белгород» одержала уверенную победу над «ЭкоНивой». Матч проходил в Боброве 11 января. Белгородский клуб пока проводит домашние встречи на площадках соперников — из-за оперативной обстановки.

Матч состоялся на льду дворца имени Вячеслава Фетисова. Завершилась встреча счётом 3:1. Героем игры стал голкипер из «Белгорода» Илья Фирсов. Он отразил 61 бросок. Забросить шайбы в ворота воронежцев удалось Владиславу Филиппову, Николаю Воропаеву и Роберту Алиеву.

После этой победы белгородцы стали шестыми в турнирной таблице, набрав 31 очко. В тройке лидеров расположились кирово-чепецкая «Олимпия» (51), мичуринский «Тамбов» (50) и «ЭкоНива-Бобров».

«Белгород» сегодня, 12 января, сыграет ещё одну игру в Боброве.

Добавим, что белгородские волейболисты из «Белогорья», напротив, терпят поражения в Сибири. На днях «львы» уступили «Енисею» в Красноярске.

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