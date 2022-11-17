Чем кормят хоккеистов МХК «Белгород»?

Детско-юношеская школа по зимним видам спорта разместила на госзакупках лот на оказание услуг по организации питания молодёжной хоккейной команды «Белгород». Начальная цена контракта составляет 1 814 400 рублей (городской бюджет). Поставщика определят 18 ноября в ходе электронного аукциона.
Срок оказания услуг — с 5 января по 30 апреля 2023 года.
Отметим, что калорийность дневного рациона спортсменов должна составлять не менее 4750 ккал. Завтрак должен включать в себя: блюдо для завтрака, сливочное масло, батон, нарезку, хлеб ржаной или пшеничный, йогурт, мёд, чай или кофе. В состав обеда будет входить холодное блюдо, первое блюдо, гарнир, зелень, мясное или рыбное блюдо, хлеб, мучные кондитерские изделия, напиток, орехи и конфеты. На ужин спортсменам должны подавать холодное блюдо, гарнир, мясное или рыбное блюдо, зелень, кондитерские изделия, хлеб, фрукты и чай.
В блюдо для завтрака может входить омлет, овсяная каша, запеканка, яичница, сосиски, творог со сметаной. В нарезке должен присутствовать твёрдый сыр, колбаса, бекон. В холодных блюдах разрешены разные виды салатов. Среди первых блюд может быть борщ, суп, солянка, щи, окрошка. На гарнир необходимо подавать спагетти, картофель, гречку, рис или рагу.
Время ожидания подачи готовых блюд не должно превышать 15 минут.
При приготовлении еды нельзя использовать мясо и рыбу без ветеринарного свидетельства, яйца с загрязнённой скорлупой, утиные и гусиные яйца, овощи и фрукты с плесенью, домашние продукты (консервированные мясные, молочные, рыбные и другие продукты), а также продукты, содержание алкоголь и БАДы.
Обеденный зал должен вмещать не менее 28 человек. После каждого приёма пищи столы необходимо мыть с моющими средствами, а также производить первичную обработку овощей и фруктов.
Напомним, недавно МХК «Белгород» оказалась под угрозой закрытия. Игроки записали видеообращение, где рассказали, что учредители заявили об отсутствии финансирования. Речь шла о 25 млн рублей.
Позже Вячеслав Гладков заявил, что объём финансирования команды не сокращается — меняется лишь порядок отбора спортсменов. Известно, что МХК «Белгород будет работать в прежнем составе до апреля 2023 года.