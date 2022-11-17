Чем кормят хоккеистов МХК «Белгород»?

Отметим, что калорийность дневного рациона спортсменов должна составлять не менее 4750 ккал. Завтрак должен включать в себя: блюдо для завтрака, сливочное масло, батон, нарезку, хлеб ржаной или пшеничный, йогурт, мёд, чай или кофе. В состав обеда будет входить холодное блюдо, первое блюдо, гарнир, зелень, мясное или рыбное блюдо, хлеб, мучные кондитерские изделия, напиток, орехи и конфеты. На ужин спортсменам должны подавать холодное блюдо, гарнир, мясное или рыбное блюдо, зелень, кондитерские изделия, хлеб, фрукты и чай.