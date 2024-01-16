Снова поражение: белгородские хоккеисты проиграли саратовскому «Кристаллу»

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Вчера, 15 января, МХК «Белгород» сыграла с саратовским «Криссталом». Изначально встреча двух хоккейных команд должна была состояться в Белгороде, однако её перенесли в Саратов из-за неспокойной оперативной обстановки. Встреча белгородцев с саратовцами закончилась поражением первых.
В первом периоде белгородские хоккеисты выиграли со счётом 2:0, однако уже ближе к концу игры счёт команд сравнялся и составил 3:3. За последние десять минут матча две шайбы забили саратовцы, что принесло им победу: счёт составил 5:3.
Благодаря победе саратовцы закрепились в зоне плей-офф, а белгородцы так и остались на восьмом месте в турнирной таблице. Сегодня, 16 января, состоится вторая встреча хоккеистов в Саратове.
Напомним, что МХК «Белгород» сыграла первые матчи 2024 года 11 и 12 января. Тогда белгородцы поборолись за победу с воронежским клубом «ЭкоНива»: в первую встречу белгородская команда выиграла, однако во второй потерпела поражение.