Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Фото с матча

Снова поражение: белгородские хоккеисты проиграли саратовскому «Кристаллу»

16 января 2024, 07:54
Фото: группа ВК «МХК „Белгород“ (Официальная группа)»
Фото с матча

МХК «Белгород» в первой встрече уступила «Кристаллу» из Саратова

Встреча саратовских и белгородских хоккеистов состоялась 15 января на домашнем поле первых. Игра закончилась со счётом 5:3 в пользу «Кристалла». Сегодня, 16 января, состоится вторая встреча, сообщается в официальной группе МХК «Белгород».
Сюжет
Хоккей

Вчера, 15 января, МХК «Белгород» сыграла с саратовским «Криссталом». Изначально встреча двух хоккейных команд должна была состояться в Белгороде, однако её перенесли в Саратов из-за неспокойной оперативной обстановки. Встреча белгородцев с саратовцами закончилась поражением первых.

В первом периоде белгородские хоккеисты выиграли со счётом 2:0, однако уже ближе к концу игры счёт команд сравнялся и составил 3:3. За последние десять минут матча две шайбы забили саратовцы, что принесло им победу: счёт составил 5:3.

Благодаря победе саратовцы закрепились в зоне плей-офф, а белгородцы так и остались на восьмом месте в турнирной таблице. Сегодня, 16 января, состоится вторая встреча хоккеистов в Саратове.

Напомним, что МХК «Белгород» сыграла первые матчи 2024 года 11 и 12 января. Тогда белгородцы поборолись за победу с воронежским клубом «ЭкоНива»: в первую встречу белгородская команда выиграла, однако во второй потерпела поражение.

После уверенной победы — разгром: белгородцы проиграли воронежским хоккеистам
Узнать подробнее
Читайте также:
Уверенная победа: МХК «Белгород» обыграла одного из лидеров НМХЛДесять белгородских команд поборются за победу на сочинском «КиВиНе»Лыжник Большунов одержал очередную победу в Кубке России
#Белгородская область#Спорт#Хоккей#Мхк белгород#Поражение#Саратов#Белгород#Кристалл#Александра Склярова
Подпишитесь
Жителей Старого Оскола просят оставлять детей дома после крупной коммунальной аварии
Сегодня, 06:57
Занятия в школе или дистант? Какое решение просят принять белгородцы
Вчера, 12:31
Неспокойная ночь: над Белгородской областью перехватили четыре украинских БПЛА
Сегодня, 06:26
«Лучший туалет»: белгородцев беспокоит отсутствие камер в установленных укрытиях
Сегодня, 07:17
На переселение белгородцев в другие регионы собрали более 3 млн рублей
Сегодня, 07:30
Новые подробности появились в истории со сливом данных МВД белгородским ритуальщикам
Сегодня, 07:49