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Лыжи

Лыжник Большунов одержал очередную победу в Кубке России

12 января 2024, 11:50
Фото: 1MI
Лыжи

Олимпийский чемпион из Брянска выиграл гонку 13-й раз подряд

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал свою очередную победу. Лыжник выиграл 15-километровую гонку с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России, сообщают «Брянские новости».

Трёхкратный олимпийский чемпион из Брянской области Александр Большунов одержал 13-ю подряд победу в нынешнем сезоне лыжных гонок. 11 января спортсмен выиграл 15-километровую гонку с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России.

Как поделился лыжник в эфире «Матч ТВ», он не считает гонки: «Выиграл — и хорошо». Прогноз погоды, по его словам, сбылся. Были порывы ветра и свежий снег. На разминке спортсмен немного замёрз, поэтому пошёл переодеться, а затем вернулся на трассу. Главное, как добавил Большунов, было не замёрзнуть.

Также олимпийский чемпион добавил, что ему тяжело расставаться с семьёй на это время.

«Каждый раз тяжело уезжать из дома, от семьи, от ребёнка, борща жены. Но две тарелки навернул и всё-таки поехал», — рассказывает спортсмен.

Напомним, в ноябре белгородские спортсмены завоевали три медали по прыжкам на батуте. Первенство России проходило в Астрахани. Область представили воспитанники старооскольской СШОР «Виктория».

Выше всех: белгородцы «напрыгали» золото и бронзу на первенстве России
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#Спорт#Победа#Чемпион#Лыжи#Брянская область#Наталья Корявых#Александр Большунов
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