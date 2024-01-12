Лыжник Большунов одержал очередную победу в Кубке России

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Трёхкратный олимпийский чемпион из Брянской области Александр Большунов одержал 13-ю подряд победу в нынешнем сезоне лыжных гонок. 11 января спортсмен выиграл 15-километровую гонку с раздельным стартом на пятом этапе Кубка России.
Как поделился лыжник в эфире «Матч ТВ», он не считает гонки: «Выиграл — и хорошо». Прогноз погоды, по его словам, сбылся. Были порывы ветра и свежий снег. На разминке спортсмен немного замёрз, поэтому пошёл переодеться, а затем вернулся на трассу. Главное, как добавил Большунов, было не замёрзнуть.
Также олимпийский чемпион добавил, что ему тяжело расставаться с семьёй на это время.
«Каждый раз тяжело уезжать из дома, от семьи, от ребёнка, борща жены. Но две тарелки навернул и всё-таки поехал», — рассказывает спортсмен.
Напомним, в ноябре белгородские спортсмены завоевали три медали по прыжкам на батуте. Первенство России проходило в Астрахани. Область представили воспитанники старооскольской СШОР «Виктория».