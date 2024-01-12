Лыжник Большунов одержал очередную победу в Кубке России

Как поделился лыжник в эфире «Матч ТВ», он не считает гонки: «Выиграл — и хорошо». Прогноз погоды, по его словам, сбылся. Были порывы ветра и свежий снег. На разминке спортсмен немного замёрз, поэтому пошёл переодеться, а затем вернулся на трассу. Главное, как добавил Большунов, было не замёрзнуть.