Десять белгородских команд поборются за победу на сочинском «КиВиНе»

Белгородские команды отправились на «КиВиН-2024» в Сочи

О том, кто представит Белгородскую область на сочинском фестивале, сообщила региональный министр по делам молодёжи Татьяна Киреева. В этом году в соревнованиях будут участвовать десять белгородских команд.