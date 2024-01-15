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«КиВиН-2024»

Десять белгородских команд поборются за победу на сочинском «КиВиНе»

15 января 2024, 11:15
Фото: vk.com/trempelkvn
«КиВиН-2024»

Белгородские команды отправились на «КиВиН-2024» в Сочи

О том, кто представит Белгородскую область на сочинском фестивале, сообщила региональный министр по делам молодёжи Татьяна Киреева. В этом году в соревнованиях будут участвовать десять белгородских команд.
Сюжет
КВН

Десять белгородских команд отправились в Сочи для участия в ежегодном фестивале «КиВиН-2024». Первый тур фестиваля стартует уже сегодня, 15 января.

В этом году Белгородскую область представят:

  • «Лес рук» из Белгородского педагогического колледжа;
  • «Сборная БГТУ им. В. Г. Шухова»;
  • «Туш» из посёлка Прохоровка;
  • «Сборная НИУ БелГУ»;
  • «Ракитное» из посёлка Ракитное;
  • «Синтезатор» из посёлка Борисовка;
  • «БЗИК» из БГИИК;
  • «Индустрия» из Белгородского индустриального колледжа;
  • «Фейхоа» из Белгородского ГАУ;
  • «Близкие» из Белгорода.

При этом команды «Лес рук» и «Индустрия» впервые примут участие в ежегодном фестивале в Сочи. В прошлом же году на «КиВиН-2024» регион представляли всего семь команд.

Напомним, что 28 декабря в студенческом дворце культуры БГТУ им. Шухова шесть команд соревновались за возможность представить регион в сочинском фестивале. Победителями финальной игры стала команда «Синтезатор» из Борисовки.

Кто представит Белгородскую область на сочинском фестивале КВН?
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#Общество#Белгородская область#Фестиваль#КВН#Сочи#Кивин#Белгород#Александра Склярова
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