Десять белгородских команд поборются за победу на сочинском «КиВиНе»

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Десять белгородских команд отправились в Сочи для участия в ежегодном фестивале «КиВиН-2024». Первый тур фестиваля стартует уже сегодня, 15 января.
В этом году Белгородскую область представят:
При этом команды «Лес рук» и «Индустрия» впервые примут участие в ежегодном фестивале в Сочи. В прошлом же году на «КиВиН-2024» регион представляли всего семь команд.
Напомним, что 28 декабря в студенческом дворце культуры БГТУ им. Шухова шесть команд соревновались за возможность представить регион в сочинском фестивале. Победителями финальной игры стала команда «Синтезатор» из Борисовки.