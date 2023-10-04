Третий сезон Лиги КВН стартует в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В следующую среду, 11 октября, в Белгородской области стартует третий сезон Лиги КВН профессиональных образовательных организаций. Студентам колледжей, техникумов и университетов предложили принять участие в отборочном фестивале, который пройдёт в Центре молодёжных инициатив.
Заявку на участие могут отправить все желающие. Для этого в ней необходимо указать название команды, ФИО и номер телефона капитана.
В прошлом году состав лиги включал 33 команды КВН из колледжей и техникумов. Студенты проходили отборочный фестиваль, четвертьфиналы, полуфиналы и доходили до финала. В 2022 году восемь коллективов приняли участие в играх официальной лиги МС КВН «Тремпель».