Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Третий сезон Лиги КВН стартует в Белгородской области

Третий сезон Лиги КВН стартует в Белгородской области

4 октября 2023, 15:17
Фото: архив областной Лиги КВН
Третий сезон Лиги КВН стартует в Белгородской области
В Лиге примут участие профессиональные образовательные организации. Отборочный тур состоится 11 октября в Центре молодёжных инициатив (ЦМИ), сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
КВН

В следующую среду, 11 октября, в Белгородской области стартует третий сезон Лиги КВН профессиональных образовательных организаций. Студентам колледжей, техникумов и университетов предложили принять участие в отборочном фестивале, который пройдёт в Центре молодёжных инициатив.

Заявку на участие могут отправить все желающие. Для этого в ней необходимо указать название команды, ФИО и номер телефона капитана.

В прошлом году состав лиги включал 33 команды КВН из колледжей и техникумов. Студенты проходили отборочный фестиваль, четвертьфиналы, полуфиналы и доходили до финала. В 2022 году восемь коллективов приняли участие в играх официальной лиги МС КВН «Тремпель».

Белгородская команда «Близкие» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН
Узнать подробнее
Читайте также:
Театр начинается с вешалки, а КВН — с «Тремпеля». Как прошёл фестиваль в БелгородеПорядка 2,5 млн рублей потратят на фестиваль лиги КВН «Тремпель» в БелгородеБелгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВН
#Белгородская область#КВН#Белгород#Областная лига квн#Белгородские студенты#Александра Склярова
Подпишитесь
«В детсаду играют в украинцев и русских»: психолог — о работе с детьми из приграничья
Сегодня, 14:02
В работе информационной системы ГАИ произошёл сбой: стоит ли переживать белгородцам?
Сегодня, 13:46
«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения
Сегодня, 14:12
Глава Союза автомобилистов Белогорья попросит Кадырова решить вопрос с ценой бензина
Сегодня, 13:56
Компания из Белгорода охраняет школы и детсады в Запорожской области за 36,9 млн руб
Сегодня, 15:18
Минудобрения укрепляют стабильность белгородского агропрома
Сегодня, 14:20