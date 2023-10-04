Третий сезон Лиги КВН стартует в Белгородской области

В прошлом году состав лиги включал 33 команды КВН из колледжей и техникумов. Студенты проходили отборочный фестиваль, четвертьфиналы, полуфиналы и доходили до финала. В 2022 году восемь коллективов приняли участие в играх официальной лиги МС КВН «Тремпель».