Кто представит Белгородскую область на сочинском фестивале КВН?

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Вчера, 28 декабря, в студенческом дворце культуры БГТУ им. Шухова состоялась игра финальной лиги МС КВН «Тремпель». Участниками были шесть команд из разных населённых пунктов:
Победителями финальной игры стала команда «Синтезатор» из Борисовки. Ребята представят Белгородскую область на сочинском фестивале КВН в январе.
Однако на этом звания «лучших» не закончились. Так, лучшей актрисой стала Диана Кушка из команды победителей, а лучшим актёром — Матвей Абашев из команды «Национальная безопасность». Эта же команда написала лучшую шутку.