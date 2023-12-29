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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Кадры с финальной игры

Кто представит Белгородскую область на сочинском фестивале КВН?

29 декабря 2023, 10:34
Фото: министерство по делам молодёжи Белгородской области
Кадры с финальной игры

В Белгороде состоялась финальная игра сезона лиги КВН «Тремпель»

Всего участие приняли шесть команд из Белгородской области и Курска. Победителем стал «Синтезатор» из посёлка Борисовка. Ребята поедут на сочинский фестиваль КВН в январе, где представят Белгородскую область. Об этом сообщили в министерстве по делам молодёжи.
Сюжет
КВН

Вчера, 28 декабря, в студенческом дворце культуры БГТУ им. Шухова состоялась игра финальной лиги МС КВН «Тремпель». Участниками были шесть команд из разных населённых пунктов:

  • «Синтезатор» из посёлка Борисовка;
  • «Ракитное» из одноимённого посёлка;
  • Сборная БГТУ им. Шухова из Белгорода;
  • «Лес рук» из Белгородского педагогического колледжа;
  • «Национальная безопасность» из Юридического института НИУ «БелГУ»;
  • «Пираты. Рыльское княжество» из Курского техникума связи.

Победителями финальной игры стала команда «Синтезатор» из Борисовки. Ребята представят Белгородскую область на сочинском фестивале КВН в январе.

Однако на этом звания «лучших» не закончились. Так, лучшей актрисой стала Диана Кушка из команды победителей, а лучшим актёром — Матвей Абашев из команды «Национальная безопасность». Эта же команда написала лучшую шутку.

Кадры с финальной игрыКадры с финальной игры
Кадры с финальной игрыКадры с финальной игры
Кадры с финальной игрыКадры с финальной игры
Кадры с финальной игрыКадры с финальной игры
Кадры с финальной игрыКадры с финальной игры
Кадры с финальной игры
Фото: министерство по делам молодёжи Белгородской области
В Белгородской области прошёл полуфинал лиги КВН «Тремпель»
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