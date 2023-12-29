Кто представит Белгородскую область на сочинском фестивале КВН?

В Белгороде состоялась финальная игра сезона лиги КВН «Тремпель»

Всего участие приняли шесть команд из Белгородской области и Курска. Победителем стал «Синтезатор» из посёлка Борисовка. Ребята поедут на сочинский фестиваль КВН в январе, где представят Белгородскую область. Об этом сообщили в министерстве по делам молодёжи.