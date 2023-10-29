В Белгородской области прошёл полуфинал лиги КВН «Тремпель»

Также команды участвовали в «Битве клипов»: победителями стали сборная БГТУ им. Шухова и «Мужики». За них зрители голосовали в Telegram-канале и «ВКонтакте». Шуховская команда набрала 1334 голоса, а «Мужики» — 1348 голосов. В честь победы им вручат специальный приз на after-party после полуфинала.