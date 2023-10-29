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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Фотография с полуфинала

В Белгородской области прошёл полуфинал лиги КВН «Тремпель»

29 октября 2023, 14:05
Фото: группа "Центр Молодёжных Инициатив"
Фотография с полуфинала
Стало известно, какие команды поборются за главный приз. Список четырёх прошедших в финал команд опубликовали в группе «Центр Молодёжных Инициатив».
Сюжет
КВН

В пятницу, 27 октября, в Белгородской области состоялся полуфинал официальной лиги КВН «Тремпель». За место в финале сразились 12 команд.

Выступления команд поделили на два блока, в конце каждого устраивали импровизационный конкурс с тремя этапами: «Вопрос», «Выдуманное слово» и «Гифка».

По итогам ½ лиги, в финал прошли четыре команды:

  1. «Синтезатор» из посёлка Борисовка;
  2. «Ракитное» из одноимённого посёлка;
  3. «Сборная БГТУ им. В. Г. Шухова» из Белгорода;
  4. «Лес рук» из Белгородского педагогического колледжа.

Также команды участвовали в «Битве клипов»: победителями стали сборная БГТУ им. Шухова и «Мужики». За них зрители голосовали в Telegram-канале и «ВКонтакте». Шуховская команда набрала 1334 голоса, а «Мужики» — 1348 голосов. В честь победы им вручат специальный приз на after-party после полуфинала.

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#Белгородская область#КВН#Полуфинал#Белгород#Александра Склярова
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