Белгородская команда «Близкие» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Команда «Близкие» из Белгородской области вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. Путёвку на следующий этап кавээнщики заработали по итогам Кубка мэра Москвы. Игра состоялась 29 августа.
Первый этап прошёл в формате дуэли. Соперником белгородцев стала команда «Иван Иванов» (РЭУ им. Плеханова, Москва). По итогам дуэли жюри, в составе которого были в том числе Валдис Пельш, Алла Михеева, Константин Эрнст, отдало победу «Близким».
Белгородцы прошли на следующий и по совместительству заключительный этап Кубка — биатлон. По его результатам определены полуфиналисты сезона Высшей лиги КВН. Ими стали, помимо «Близких», «Красный Лис» (Владивосток) и «Юрикен» (Владикавказ). Последняя команда также получила Кубок мэра Москвы.
Игру с участием белгородцев должны показать в сентябре по Первому каналу.
Напомним, что в конце июля в Светлогорске состоялся музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». Белгородская команда в итоге осталась без приза.