Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Команда КВН "Близкие"

Белгородская команда «Близкие» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН

30 августа 2023, 12:02
Фото: группа ГК "Агро-Белогорье" в ВК
Команда КВН "Близкие"
Сборная прошла на следующий этап по итогам Кубка мэра Москвы. Игра состоялась 29 августа и прошла в формате дуэли и биатлона, сообщили на официальном сайте Клуба весёлых и находчивых.
Сюжет
КВН

Команда «Близкие» из Белгородской области вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. Путёвку на следующий этап кавээнщики заработали по итогам Кубка мэра Москвы. Игра состоялась 29 августа.

Первый этап прошёл в формате дуэли. Соперником белгородцев стала команда «Иван Иванов» (РЭУ им. Плеханова, Москва). По итогам дуэли жюри, в составе которого были в том числе Валдис Пельш, Алла Михеева, Константин Эрнст, отдало победу «Близким».

Белгородцы прошли на следующий и по совместительству заключительный этап Кубка — биатлон. По его результатам определены полуфиналисты сезона Высшей лиги КВН. Ими стали, помимо «Близких», «Красный Лис» (Владивосток) и «Юрикен» (Владикавказ). Последняя команда также получила Кубок мэра Москвы.

Игру с участием белгородцев должны показать в сентябре по Первому каналу.

Напомним, что в конце июля в Светлогорске состоялся музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». Белгородская команда в итоге осталась без приза.

Песня об отношениях с Польшей и поддержка «мэра» не помогли белгородцам взять «КиВиН»
Узнать подробнее
Читайте также:
Театр начинается с вешалки, а КВН — с «Тремпеля». Как прошёл фестиваль в БелгородеБелгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВНБелгородская команда «Близкие» заняла первое место в Высшей лиге КВН
#Общество#Белгородская область#КВН#Первый канал#Инна Рогова#Белгород#Кубок мэра Москвы#Близкие#Команда "Близкие"
Подпишитесь
Названы безопасные районы для эвакуации белгородцев в случае ЧС
Сегодня, 12:28
Шебекинцы отказались от подвоза детей в школы
Сегодня, 11:14
В Белгороде с 1 января появятся четыре новых автобусных маршрута
Сегодня, 14:03
Вслед за Перцевым: глава Разумного под Белгородом покидает пост после семи лет работы
Сегодня, 14:05
Чиновники и белгородцы не приняли общего решения по парковкам в Новой жизни
Сегодня, 12:55
Иконников прокомментировал историю с порезами у пациента горбольницы № 2 в Белгороде
Сегодня, 10:07