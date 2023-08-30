Белгородская команда «Близкие» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН

Первый этап прошёл в формате дуэли. Соперником белгородцев стала команда «Иван Иванов» (РЭУ им. Плеханова, Москва). По итогам дуэли жюри, в составе которого были в том числе Валдис Пельш, Алла Михеева, Константин Эрнст, отдало победу «Близким».